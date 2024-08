- Com o vestido castanho de chiffon, ela entra no cais.

Atriz aclamada Angelina Jolie (49) vai interpretar a renomada cantora de ópera Maria Callas (1923-1977) no filme biográfico "Maria", de Pablo Larraín (48), que estreia hoje no Festival de Cinema de Veneza (28 de agosto a 7 de setembro), especificamente no dia 29. O filme também está na disputa pelo prêmio Leão de Ouro.

Para seu primeiro evento promocional, Jolie apareceu na Lido usando um vestido marrom semi-transparente de organdi. O vestido apresentava um elaborado design de cruz em forma de diamante na frente e era sem mangas e comprido. Ela accessorizou o vestido com sapatos e óculos escuros combinando, cumprimentando fãs enquanto saía de um barco no Hotel Excelsior. Seus cabelos, estilizados com um lado partido solto, tinham um aspecto de mechas, enquanto sua maquiagem realçava sutilmente seus olhos.

Jolie é acompanhada pela atriz italiana Valeria Golino (58), que interpreta a irmã de Callas, Yakinthi, nascida em 1917, e pelo ator turco Haluk Bilginer (70), que retrata o magnata grego-argentino da navegação e amante de Callas, Aristóteles Onassis (1906-1975).

Encontro potencial com o ex Brad Pitt?

O evento estelar fora da competição inclui a apresentação de "Wolf", o primeiro filme desde "Burn After Reading" em 2008 a reunir astros George Clooney (63) e Brad Pitt (60). Jon Watts (43), diretor das franquias "Homem-Aranha", supervisionou esse projeto.

Fãs do antigo casal "Brangelina" especulam se um reencontro pode ocorrer na cidade italiana de Veneza. O diretor do festival e o diretor artístico, Alberto Barbera (70), esclareceu essa questão em uma entrevista à "Vanity Fair":

"Angelina chegará no primeiro dia, especificamente no dia 29, e então partirá com Pablo Larraín para Telluride [festival de cinema do outono em Colorado, Ed.]. Brad só chegará a Veneza no sábado. É impossível que eles se encontrem na Lido", explicou ele.

Jolie e Pitt se conheceram enquanto filmavam "Mr. & Mrs. Smith" em 2005 e começaram um relacionamento. Eles ficaram noivos em 2012 e se casaram na França em 2014. Jolie pediu o divórcio em setembro de 2016, e os litígios legais continuam até hoje.

