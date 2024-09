Colin faz um retorno como o antagonista do Batman, mais uma vez

No filme "The Batman", com Robert Pattinson no papel principal, Colin Farrell interpretou um personagem secundário. No entanto, na série de oito episódios "The Penguin", Farrell assume o papel principal, dando vida a Oswald "Oz" Cobblepot. A minissérie se concentra mais no desenvolvimento do personagem do que na ação típica dos quadrinhos.

O personagem Oswald Cobblepot, conhecido como "The Penguin", já foi interpretado por vários atores ao longo dos anos. Este personagem apareceu como coadjuvante em "The Batman", interpretado por Farrell. Agora, aqueles que querem ver mais do talento de Farrell como ator ficarão satisfeitos, já que a minissérie "The Penguin" baseada neste famoso vilão do Batman já está disponível para streaming.

"The Penguin" pode ser assistido no Sky Atlantic e WOW, mantendo a atmosfera sombria de "The Batman" e explorando ainda mais o submundo criminal de Gotham City. Como uma história de um personagem inteligente que usa suas fraquezas a seu favor, "The Penguin" se afasta do universo típico dos super-heróis e se assemelha mais ao estilo de narrativa de clássicos como "The Sopranos" ou "Boardwalk Empire".

Para uma análise aprofundada de "The Penguin", ouça Ronny Rüsch e Axel Max no último episódio do podcast ntv "Oscars & Himbeeren". Eles também cobrem a série da Marvel "Agatha All Along", o filme de ação "The Beekeeper" com Jason Statham, e a série de crime real "Monster: The Story of Lyle and Erik Menendez".

A paixão de Farrell pelo personagem The Penguin ficou clara em sua entrevista, quando ele trouxe uma nova profundidade e charme ao papel na minissérie HBO. Na série, ele transita com naturalidade do papel secundário em "The Batman" para o papel principal, demonstrando sua versatilidade como ator.

Leia também: