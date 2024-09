Clooney faz uma proposta correta ao Trump.

Donald Trump não é fã do ator George Clooney. O homem de 63 anos leva na esportiva e faz uma proposta incomum ao ex-presidente. Trump já o havia criticado publicamente no passado de forma severa.

As eleições presidenciais dos EUA estão ganhando força. Em 5 de novembro, com menos de 50 dias restantes, os americanos decidirão entre o candidato republicano Donald Trump e a candidata democrata Kamala Harris para a Casa Branca. Está claro quem é o candidato de George Clooney: o homem de 63 anos apoia abertamente Harris. Durante sua entrevista no talk show noturno com Jimmy Kimmel, Clooney também criticou o ex-presidente.

No entanto, ele fez isso principalmente porque Trump havia atacado o ator duramente em seu estilo usualmente confrontacional. A razão: Clooney havia escrito um artigo convidado para o "New York Times" em julho, defendendo que Joe Biden desistisse de sua candidatura presidencial devido à idade - o que ele acabou fazendo.

"Agora esse ator de cinema falso, George Clooney, que nunca conseguiu fazer nem mesmo um filme médio, está se metendo", Trump postou em sua plataforma Truth Social em resposta. Clooney havia "mudado de lado com o Joe sujo, assim como as ratazanas que eles são. O que Clooney sabe de qualquer coisa? Clooney deveria desistir da política e voltar para a televisão. Os filmes nunca foram mesmo o seu forte!"

A proposta de Clooney para Trump

Quando questionado por Jimmy Kimmel sobre a explosão de Trump e a possível aposentadoria da política, Clooney respondeu casualmente: "Eu me afasto se ele fizer o mesmo. Isso é um acordo que eu estou aberto". A plateia respondeu com aplausos ensurdecedores.

Até agora, a aposentadoria de Trump da política permanece apenas uma esperança para Clooney. Apesar da retórica inflamada de Trump e do mau desempenho na debate de TV, as pesquisas atuais nos EUA indicam uma disputa apertada com pequenas vantagens para Harris.

As eleições presidenciais dos EUA de 2024 estão se aproximando rapidamente, com menos de dois meses restantes. Nesse contexto, George Clooney fez uma proposta de acordo com o ex-presidente Donald Trump, dizendo que ele se afastará se Trump decidir se aposentar da política.

Leia também: