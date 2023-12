Cinco vezes Chris Rock disse a coisa em voz alta

No sábado, o último especial de Rock, "Selective Outrage", será o primeiro evento global em direto a ser transmitido pela Netflix. Um teaser trailer do especial mostra Rock sentado num camarim quando lhe batem à porta e anunciam: "Chris, estão prontos para ti".

Em antecipação ao evento principal, aqui estão cinco vezes em que Rock estava no seu melhor momento.

'Bigger & Blacker' (1999)

Rock aborda vários temas importantes como o racismo e o controlo de armas neste especial, lançado pouco tempo depois do massacre de Columbine.

Falou sobre o facto de as armas de fogo e as munições serem demasiado acessíveis e sugeriu uma solução.

"Se uma bala custasse 5.000 dólares, não haveria mais espectadores inocentes", disse Rock.

Esboço da noite das eleições no programa "Saturday Night Live" (2016)

Rock apareceu como membro do elenco do "SNL" de 1990 a 1993 e foi anfitrião do programa três vezes desde então. Em 2016, pouco depois de Donald Trump ter sido eleito presidente dos EUA, Rock fez uma aparição surpresa num sketch ao lado do anfitrião da noite, Dave Chappelle.

Na esquete, os dois participaram de uma festa na noite da eleição, onde um grupo de convidados brancos fez comentários sobre como estavam chocados com os resultados da eleição presidencial.

Rock e Chappelle estão chocados com o facto de os convidados terem sido tão ignorantes.

Aparição no "Late Show with David Letterman" (2010)

Rock apareceu muitas vezes no talk show, mas destaca-se uma aparição em 2010. Na altura, Letterman estava a recuperar de um escândalo público depois de admitir que tinha tido relações íntimas com algumas funcionárias. O apresentador estava a perder a voz e Rock perguntou-lhe porque não tinha tirado uns dias de férias.

"A mulher ainda está zangada contigo, não está?" brincou Rock. "Porquê conduzir de volta a Connecticut para uma mulher má? Mais vale ficar aqui e fazer o espetáculo sem voz. Adoro-te, querida. Já passei por isso, Dave. Eu fico doente na estrada. E se a minha mulher estiver zangada comigo, adio alguns espectáculos".

Ele admite as suas próprias falhas (2018)

Em seu especial "Tamborine", Rock foi real sobre seu divórcio de Malaak Compton-Rock, admitindo em seu set: "Eu não era um bom marido".

E continuou a explicar porquê.

"Quando se está numa relação, está-se numa banda", disse Rock. "E quando se está numa banda, há papéis que se desempenham na banda. Às vezes, cantamos como vocalista e, às vezes, tocamos pandeiro. E se estiveres na pandeireta, toca-a bem... porque ninguém quer ver um pandeireiro maluco."

O.J. Simpson (1996)

O especial de Rock de 1996 "Bring the Pain" levou-o à fama.

Ele falou sobre o julgamento de O.J. Simpson.

"Os negros demasiado felizes, os brancos demasiado zangados", disse Rock sobre a absolvição de Simpson. "Não via os brancos tão zangados desde que cancelaram o "M*A*S*H".

"Aquilo era sobre a fama. Se o O.J. não fosse famoso, estaria agora na cadeia", disse Rock. "Se o O.J. conduzisse um autocarro, nem sequer seria o O.J. Seria o Orenthal, o Assassino do Autocarro."

Chris Rock "Selective Outrage" vai para o ar a 4 de março, às 22h00 ET na Netflix.

Fonte: edition.cnn.com