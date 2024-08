- Christina Applegate reconhece o papel paternal de Ed O'Neill no set: "Ele me criou"

Atriz Christina Applegate (52) atribui seu "pai de TV" Ed O'Neill (78), de "Casados... com Filhos", por ter lhe influenciado significativamente. Ela expressou isso em seu podcast "Desqualificado", ao receber O'Neill como convidado. "Fico sem palavras para descrever essa pessoa", disse Applegate. "Ele praticamente me criou. Se você não gostar de alguma coisa em mim, culpe-o. Se você admirar, também é culpa dele".

Applegate e O'Neill continuam suas conversas à distância

Applegate interpretou Kelly Bundy, filha do personagem de O'Neill, Al Bundy, na sitcom "Casados... com Filhos" por impressionantes 11 temporadas (1987-1997). Applegate elogia seu pai de TV: "Passei uma grande parte da minha vida com esse indivíduo, e ele é um excelente ator. É uma pessoa extraordinária".

Durante uma conversa com O'Neill, a vencedora do Emmy lembrou quando ele ficou ao seu lado quando sua mãe foi diagnosticada com câncer. Sua ligação ainda é forte, com conversas telefônicas de uma hora ainda sendo uma ocorrência regular.

Applegate frequentemente reflete sobre a influência de seu pai de TV, afirmando: "Mesmo fora da tela, a influência de Ed é evidente no meu acting e personalidade".

Apesar de estar separados pela distância, Applegate e O'Neill ainda encontram tempo para relaxar enquanto assistem a seus episódios favoritos na televisão.

