Charles King suspendeu as sessões de terapia do câncer

Desde o início do ano, o Rei Carlos vem passando por tratamento para um câncer não identificado. O septuagenário vai momentarilyemente suspender sua terapia devido a uma viagem oficial com uma agenda lotada.

De acordo com o "Daily Mail", o Rei Carlos III está especulado para colocar seu tratamento de câncer em espera para sua visita à Austrália e Samoa, a partir de 18 de outubro. O jornal britânico afirma que seus médicos deram sua aprovação para essa parada temporária. Sua esposa, Camilla, o acompanhará até Sydney e Canberra, após o que eles viajarão para Samoa, no Pacífico Sul, para uma reunião de líderes do Commonwealth. Seu retorno ao Reino Unido está previsto para 26 de outubro.

De acordo com os relatórios, Carlos e Camilla têm uma agenda cheia de até dez compromissos por dia, com apenas um dia de folga em dez dias. Fontes afirmam que sua agenda foi planejada em colaboração com os médicos do rei, tendo em mente sua recuperação.

De acordo com o relatório, o Rei Carlos continuará com seu tratamento de câncer até sua partida, seguido por uma breve pausa durante sua viagem ao exterior. Após seu retorno, ele retomará imediatamente seu tratamento, como relatado pelo "Daily Mail".

"Sinais positivos para sua saúde"

O Rei Carlos supostamente foi diagnosticado com um tipo não revelado da doença após uma operação de próstata no início do ano. Ele supostamente vem recebendo tratamentos semanais desde então. Intrigantemente, o fato de o rei estar embarcando em uma viagem de onze dias entre tratamentos não é apenas promissor para sua saúde, mas também destaca sua dedicação após seu diagnóstico, como afirmado pelo "Daily Mail".

A confiança do monarca em seus médicos é evidente em sua decisão de alterar seu estilo de vida. Contrariamente a seu suposto hábito de toda a vida, o Rei Carlos agora faz uma refeição diária. Anteriormente, ele pulava o almoço como um luxo, devido à sua agenda rigorosa. Agora, o monarca come almoço, relutantemente, a pedido de seus médicos para aumentar seus níveis de energia durante a terapia.

Interessantemente, o Rei Carlos optou por um prato da geração Z: abacate. Mas não no pão, ele come meio abacate diariamente, como uma fonte informou ao "Daily Mail". Após anos sem almoço, é aconselhável não exagerar.

A família real britânica, incluindo o Rei Carlos e sua esposa Camilla, está prestes a embarcar em uma viagem oficial à Austrália e Samoa, que pode ver uma parada temporária no tratamento de câncer do Rei Carlos devido à sua agenda lotada. Apesar de seu diagnóstico e tratamento em andamento, o fato de o Rei Carlos poder viajar e manter uma agenda tão exigente é visto como um sinal positivo para sua saúde.

