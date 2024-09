Celebridades notáveis identificadas como os últimos indivíduos suspeitos de traição

No ano passado, a RTL+ estreou "Os Traidores" com grande aclamação. Este programa cativante está prestes a retornar para uma segunda temporada, e a RTL compartilhou alguns dos membros do elenco para esta edição, que será realizada em Colônia. Incluídos na lista estão dois rostos familiares do universo de entretenimento da RTL.

A versão original de "Os Traidores" contou com personalidades conhecidas como Claude Oliver-Rudolph, a rapper Sabrina Setlur, a apresentadora Ulrike von der Groeben, a atriz de "Tatort" Christine Urspruch, "A Rainha Encantada" Irina Schlauch e o jogador de handebol Pascal Hens. No final, as estrelas pop Anna-Carina Woitschack e Vincent Gross saíram vitoriosas.

A RTL também revelou quem podemos esperar nesta temporada. Os ex-participantes do "The Bachelorette" Gerda Lewis e Jessica Haller, junto com o influencer Helge Mark, farão parte do programa quando a apresentadora Sonja Zietlow receber os 16 participantes no dia 10 de outubro.

Episódio Temático de Halloween na TV Aberta

Em uma reviravolta surpreendente, a RTL revelou que o primeiro episódio não só estará disponível na RTL+, mas também será transmitido na TV Aberta às 20h15 do mesmo dia. A rede de Colônia confirmou que o episódio de estreia e o seguinte estarão disponíveis para streaming na RTL+ simultaneamente. Os episódios subsequentes serão lançados semanalmente, com a temporada consistindo em um total de oito episódios.

O cerne de "Os Traidores" está em 16 personalidades conhecidas sendo reunidas em um castelo. Entre eles, há traidores ocultos, secretamente selecionados e encarregados de eliminar seus colegas de participação um a um para reivindicar um prêmio em dinheiro de até 50.000 euros. Os não-traidores tentam desmascarar os traidores, criando uma dinâmica e emocionante experiência de jogo. O que diferencia este programa dos outros é que, ao contrário dos celebridades, o público sabe quem são os traidores, permitindo que os espectadores participem das especulações e estratégias dos participantes.

