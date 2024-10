Celebridade não identificada apresenta processo para tribunal, procura desmentir alegações de agressão sexual antes de possível ação legal pelo acusador.

Em uma disputa legal incomum, um reclamante não identificado, que se autodenomina "uma personalidade famosa e figura pública residente no Tennessee", está pedindo a um tribunal federal no Mississippi para declarar como infundadas as alegações de assédio sexual de uma acusadora e impedi-la de disseminar essas alegações ainda mais - antes mesmo que ela registre uma ação judicial. O reclamante afirmou que a acusadora está tentando extorquir e difamar com "acusações falsas" que causariam um dano significativo à sua reputação e carreira.

A ação judicial do reclamante, apresentada no meio de setembro, levou a acusadora a retaliar esta semana, contestando os esforços da personalidade famosa para manter sua anonimato.

A suposta vítima, identificada nos documentos do tribunal como "Jane Doe", está pedindo ao tribunal que rejeite o pedido do "John Doe" de alto perfil para prosseguir sob um pseudônimo, argumentando que ele é um "allegado predador sexual" que não deveria receber tratamento especial.

"O Sr. Doe acredita que tem direito à mesma proteção que as vítimas recebem - não para prevenir traumatização desnecessária, mas para preservar sua 'reputação' de celebridade", escreveu o advogado de Jane Doe em um breve resposta esta semana. "Nosso sistema judiciário civil é projetado para resolver disputas e fornecer às partes lesadas um meio de reparação. Ele é suposto ser um campo de jogo nivelado. O sistema não está em lugar para permitir que infratores ricos evitem vítimas de assédio sexual que tentam responsabilizar os perpetradores. Este é precisamente o que o Sr. Doe está pedindo ao tribunal para ajudá-lo a fazer."

Um advogado de John Doe não respondeu ao pedido de comentário do CNN.

'Uma personalidade famosa e figura pública'

Além de ser descrita em sua queixa como "uma personalidade famosa e figura pública que reside no Tennessee", nenhuma informação adicional sobre John Doe foi revelada. Em sua queixa, Jane Doe o identifica como tendo "milhões de fãs" e "recursos multi-milionários".

Em sua queixa, Doe descreve-se como "uma maquiadora e cabeleireira profissional, que trabalha na indústria musical" há mais de três décadas. Ela afirmou que trabalhou "periodicamente" para Doe ao longo de 15 anos, fazendo sua maquiagem e cabelo, bem como o de sua esposa.

Em sua memorando, Roe afirmou que planeja registrar publicamente sua queixa esta semana - em que identificaria a celebridade como réu - de acordo com a Lei de Responsabilidade e Contabilidade de Abuso Sexual e Encobrimento da Califórnia.

Em sua queixa, Doe afirma que o advogado de Roe lhe enviou uma "confidencial" carta de demanda "alegando uma variedade de assédio sexual pelo réu, que vai desde a alegação de 'sedução', criação de um ambiente de trabalho sexualmente hostil, toque sexual não desejado e estupro".

Em sua queixa, Roe alega que Doe compartilhou suas fantasias sexuais com ela, agarrou seus seios, uma vez saiu do chuveiro nu e a obrigou a tocá-lo, e a estuprou durante uma viagem de trabalho em Los Angeles em 2019.

Doe argumenta que Roe tentou extorquir milhões de dólares através de "acusações falsas, lascivas" e "conduta ultrajante".

"As alegações do réu não são verdadeiras", diz a queixa de Doe. "O réu sabe muito bem, no entanto, do dano substancial, irreparável que tais alegações falsas causariam à sua reputação bem merecida como pessoa decente e carinhosa, bem como ao dano inevitável à sua família e ao dano irreparável à sua carreira e meio de vida que resultaria se ela fizesse bom uso de sua ameaça de 'arquivar publicamente' sua ação judicial fabricada."

O réu famoso também afirmou em sua queixa que sua acusadora alegou que "planejava contratar alguém para matá-la", o que ele negou.

A ação de Doe pede ao tribunal que declare as alegações de assédio sexual de Roe como falsas, pague danos compensatórios e punitivos, e a impeça de disseminar publicamente as alegações.

De acordo com a queixa de Roe, a celebridade registrou sua ação depois de saber que sua acusadora planejava registrar publicamente a sua própria ação, o que veio depois de tentar resolver privadamente.

"O Sr. Doe iniciou esta ação frívola depois de saber que a Sra. Roe pretendia responsabilizá-lo por sua conduta e violência sexual", diz a queixa, com o advogado de Roe escrevendo que a ação prévia da celebridade é "um óbvio tentativa de controlar e intimidar ainda mais sua vítima de estupro sexual".

"O Sr. Doe está desesperado para evitar que seus milhões de fãs saibam sobre as coisas horríveis que ele disse e fez a uma funcionária junior que não merecia esse tratamento", disse seu advogado em documentos do tribunal esta semana.

O pedido do réu para prosseguir sob um pseudônimo requer a aprovação do tribunal.

'Um grande obstáculo'

Especialistas jurídicos opinam que o réu famoso é pouco provável que tenha sucesso neste caso, uma vez que o argumento de dano à reputação não é forte o suficiente, uma vez que a maioria das ações judiciais contém algum aspecto de embaraço ou humilhação.

"Os tribunais geralmente são a favor da transparência e não gostam de ocultar litígios da vista pública - a menos que haja circunstâncias compulsórias", disse o analista jurídico do CNN Joey Jackson. "Ocultar alegações da vista pública é extremamente desaconselhado. Portanto, um tribunal é provável que rejeite qualquer tentativa de forçar litigantes a lutar anonimamente. O celebridade aqui enfrenta um grande obstáculo em manter isso fora do domínio público."

Jackson acrescentou que qualquer pessoa acusada pode apresentar contra-acusações de difamação.

"Essa é a reparação para qualquer pessoa enfrentando uma acusação falsa - não escondê-la da vista pública", disse ele.

"O nosso sistema de justiça é suposto ser aberto, e, de acordo com minhas observações, apresentar acusações de má conduta sexual frequentemente encoraja mais indivíduos que sofreram tal abuso em segredo a se manifestar", afirmou Wigdor à CNN. "Tive a sorte de colaborar com sobreviventes corajosos ao longo da minha carreira, que tiveram a coragem de iniciar mudanças ao relatar publicamente suas experiências e danos, e, neste caso, é exactly isso que pretendemos fazer."

A equipe jurídica da celebridade argumenta que a publicidade em torno dessas alegações pode ter um grande impacto em sua carreira no entretenimento, citando seu status como "personalidade famosa e figura pública". A natureza de alto perfil do caso pode potencialmente desencorajar fãs e colocar em risco futuras oportunidades na indústria do entretenimento.

