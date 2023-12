Camila Cabello fala sobre a luta contra a imagem corporal no Instagram

A artista cubano-americana, que recentemente estrelou uma versão de "Cinderela", detalhou as pressões que vêm com o fato de estar sob os holofotes.

"Já usei biquínis demasiado pequenos e não liguei ao meu aspeto, depois vi fotografias online e comentários e fiquei muito chateada", escreveu numa carta no Instagram no sábado. Ela explicou que ser constantemente fotografada por paparazzi - e ter seu corpo escrutinado - a fez se sentir "super vulnerável e despreparada".

A carta emocional foi desencadeada por um dia em um clube de praia em Miami, disse Cabello, quando ela sentiu a pressão para olhar o seu melhor, sabendo que os paparazzi estavam fotografando ela. "Tentei fingir que eles não estavam lá, mas não consegui", disse ela.

"Eu sabia que ficava 'bem' nas fotografias e pensava que me ia sentir realizada e, no entanto, nunca me tinha sentido tão mal na praia", escreveu.

"Eu senti o vazio e a tristeza dos pensamentos da nossa cultura que se tornaram meus pensamentos", disse Cabello. Ela também criticou uma "cultura que se acostumou tanto a uma imagem de como é o corpo de uma mulher 'saudável' que não é completamente real para muitas mulheres".

A nota recebeu quase 900.000 gostos até à manhã de domingo.

A três vezes nomeada para os prémios Grammy não é estranha à utilização das redes sociais para se tornar vulnerável. No ano passado, ela postou um TikTok no qual incentivou as mulheres a abraçar seus corpos naturais.

"Estar em guerra com o seu corpo é a última temporada", disse ela no vídeo, que recebeu mais de 5 milhões de curtidas. "Somos mulheres reais, com curvas, celulite, estrias e gordura".

Mas, como ela explicou em seu Instagram, suas lutas com a imagem corporal continuaram. "As mensagens que recebo do nosso mundo são altas na minha própria cabeça."

"Ironicamente, toda a terapia, todo o trabalho interior é para tentar voltar a sentir-me como eu com 7 anos de idade na praia", escreveu Cabello no final da nota do Instagram. "Estou de luto por ela hoje. Feliz, tonta, respirando, fingindo ser uma sereia, LIVRE."

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com