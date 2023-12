Cameron Diaz diz que os rumores sobre Jamie Foxx no cenário do seu novo filme são "loucos

"Eu realmente odeio todas as coisas que estavam sendo ditas sobre o nosso set", disse Diaz no episódio de terça-feira do podcast "Lipstick on the Rim", acrescentando mais tarde que isso a fez querer "gritar no topo de seus pulmões, como, 'O que você está falando?

Descrevendo Foxx como "a líder de torcida para toda a equipe", Diaz disse que o set para o filme da Netflix foi ótimo e que ele era um "profissional em todos os níveis".

"Os soluços que aconteceram durante a produção são os tipos naturais de coisas que acontecem", disse ela.

Ela falou diretamente sobre "tudo o que foi dito sobre o nosso set até que" Foxx foi hospitalizado em abril - um tópico que ela teve o cuidado de não elaborar, além de dizer que o vencedor do Oscar está prosperando agora.

Abordando as "coisas loucas" que ela ouviu sobre o set, como Foxx "estava fazendo tudo miserável e como eu nunca iria fazer outro filme novamente por causa dele", Diaz disse "isso realmente me deixou com raiva".

Ela ainda observou que quando ela tentou convencer Foxx a "dizer algo sobre isso", ele agiu "tão elegante" e disse-lhe para "deixá-los dizer isso - nós sabemos a verdade".

Diaz e Foxx estrelaram anteriormente em "Annie", de 2014, seu último filme antes de sua aposentadoria, bem como em "Any Given Sunday", de 1999, e disseram na terça-feira que a "única razão" pela qual ela voltou para "Back in Action" era porque ela estaria trabalhando com Foxx.

A estrela de "There's Something About Mary" também disse que voltar a atuar depois de 10 anos "foi como andar de bicicleta".

"Back in Action" é uma comédia de ação protagonizada por Diaz, Foxx, Kyle Chandler e Glenn Close e deverá estar disponível para transmissão na Netflix em 2024.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com