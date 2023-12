Cameron Diaz: "Devíamos normalizar os quartos separados

Até a estrela de cinema Cameron Diaz tem uma opinião sobre o assunto, apelando à separação dos quartos conjugais num podcast de dezembro de 2023 do programa "Lipstick on the Rim", apresentado por Molly Sims e Emese Gormley.

"Devemos normalizar quartos separados", disse Diaz, enquanto discutia seu casamento de oito anos com o roqueiro Benji Madden, da Good Charlotte, a quem ela chamou de "maravilhoso".

"Para mim, eu diria literalmente, eu tenho a minha casa, tu tens a tua. Nós temos a casa da família no meio. Eu vou dormir no meu quarto. Tu vais dormir no teu quarto. Eu estou bem", disse ela. "E temos o quarto no meio, onde nos podemos reunir para as nossas relações."

Divórcio a dormir

Cada vez mais casais estão a considerar os méritos de um "divórcio do sono", ou o uso de dois quartos separados, para maximizar a qualidade do sono, disse a especialista em sono Wendy Troxel, cientista comportamental e social sénior da RAND Corp. que é autora de "Sharing the Covers: Every Couple's Guide to Better Sleep".

Quando se trata da sua saúde, dormir mal não é motivo para bocejar: De acordo com os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA, a privação de sete a oito horas de sono por noite está associada a um maior risco de diabetes, acidente vascular cerebral, doenças cardiovasculares e demência.

Há também um impacto emocional, afirma Troxel: "A privação do sono pode afetar aspectos fundamentais do funcionamento da relação, como o humor, o nível de frustração, a tolerância, a empatia e a capacidade de comunicar com o parceiro e com outras pessoas importantes na sua vida."

A falta de sono - e o mau humor resultante - torna as pessoas menos capazes de lidar com pequenas adversidades, disse o especialista em sono Dr. Raj Dasgupta, professor associado de medicina clínica na Keck School of Medicine da University of Southern California, à CNN numa entrevista de 2022.

"A perda de sono está fortemente associada à redução da empatia e da regulação emocional", disse Dasgupta, "muitas vezes resultando em falha de comunicação e retaliação durante o conflito".

Qual é a resposta? Chutar seu parceiro de sono para o meio-fio, uh, uma cama separada, é definitivamente uma opção.

A pergunta que recebo sempre é: "É mau se eu e o meu parceiro dormirmos separados? A resposta é não, não necessariamente", disse Troxel. "Pode até ter algumas vantagens significativas."

A investigação levada a cabo por Troxel e pela sua equipa revelou que uma pessoa bem descansada é "um melhor comunicador, mais feliz, mais empático, mais atraente e mais engraçado" - todas as características que são fundamentais para desenvolver e manter relações fortes, afirmou.

Dormir à parte pode ajudar os casais a serem mais felizes, menos ressentidos e mais capazes de desfrutar do tempo que passam juntos na cama, sobretudo aos fins-de-semana, quando as exigências do trabalho são mais leves, afirma Troxel.

"Digo aos casais que tentem pensar nisso não como um pedido de divórcio do sono, mas como a formação de uma aliança do sono", acrescentou. "No final do dia, não há nada mais saudável, mais feliz e até mais sexy do que uma boa noite de sono."

Eliminar os problemas de sono subjacentes

Os parceiros de sono são muitas vezes aqueles que assinalam os sinais de perturbações do sono e incentivam os seus entes queridos a consultar um médico ou um especialista do sono. Se não forem diagnosticados, os distúrbios do sono podem prejudicar a sua saúde e a do seu parceiro no futuro.

É por isso que os especialistas dizem que é melhor consultar um especialista do sono para excluir e tratar qualquer problema subjacente antes de deixar a cama do seu ente querido - pode muito bem ser a chave para identificar e tratar um verdadeiro problema de saúde.

Será apneia do sono? Se o problema principal for o ressonar, é crucial que descubra se o seu cônjuge sofre de apneia obstrutiva do sono, uma perturbação grave do sono em que as pessoas deixam de respirar durante 10 segundos ou mais de cada vez.

Se não for tratada, a apneia obstrutiva do sono coloca-o em risco elevado de hipertensão, doenças cardíacas, diabetes tipo 2, depressão e até mesmo de morte prematura, de acordo com a Academia Americana de Medicina do Sono.

Síndrome das pernas inquietas. Se as pernas do seu parceiro se contorcem, sacodem ou dão pontapés, ele ou ela pode ter um distúrbio de movimento periódico dos membros ou a síndrome das pernas inquietas, também conhecida como doença de Willis-Ekbom. A condição pode ser tratada com mudanças no estilo de vida e medicação.

Considere os medicamentos. Muitos medicamentos comuns podem ser a causa da insónia ou de outros tipos de problemas de sono. Os medicamentos para o colesterol e a asma, os comprimidos para a tensão arterial elevada, os esteróides e os antidepressivos são apenas algumas das receitas que podem ser a causa subjacente de um sono de má qualidade.

É uma condição médica não tratada? A diabetes, as doenças renais, as doenças cardíacas, o cancro e outras doenças comuns também podem interromper o sono com dores crónicas ou idas frequentes à casa de banho.

Capacidade de lidar com a situação

Uma vez excluído qualquer problema de saúde grave, os casais que acham que é emocionalmente difícil dormir na mesma cama podem querer experimentar algumas dicas práticas para lidar com a situação antes de tomarem a decisão de dormir separados, disse Troxel.

Nada de álcool, por favor. Se sofre de insónias, pare de beber álcool bem antes de se deitar, dizem os especialistas. Pode parecer que o está a ajudar a dormir, mas o álcool provoca despertares a meio da noite que podem ser difíceis de ultrapassar.

Os roncadores também devem eliminar o álcool, disse Troxel, "porque, como todos provavelmente sabem, se você dormir com um roncador e ele tomar muitas bebidas, o ronco será muito pior naquela noite".

Isto porque o álcool relaxa ainda mais os músculos da garganta, encorajando o ressonar alto. É aqui que os parceiros podem ser fontes poderosas e benéficas daquilo a que os especialistas chamam "controlo social", afirma Troxel.

"Se tem tendência para beber, mas sabe que as consequências não só vão ser más para o seu sono, como também para o sono do seu parceiro, então talvez esteja mais motivado para reduzir um pouco", afirma.

Levantar a cabeça. Para o ressonar, tente dormir com almofadas adicionais ou usar uma cama ajustável - qualquer coisa que levante a cabeça para manter a garganta aberta, disse Troxel.

"Para muitas pessoas, o ressonar tende a ser pior quando estão a voar de costas, pelo que elevar um pouco a cabeça pode ser útil", afirma.

Se a questão subjacente for o congestionamento, tente adicionar um humidificador à sala, acrescentou. "Algumas pessoas têm tido sucesso com tiras nasais de venda livre para manter as vias aéreas abertas."

Abafar o som. A sobrevivência 101 para lidar com um parceiro que ressona é tentar ensurdecer o ruído, disse Troxel. Tente usar tampões para os ouvidos e uma ventoinha ou uma máquina de ruído branco.

Tente programar o sono. Um roncador que dorme com um parceiro com insónias pode ajudar esse parceiro a dormir mais, indo para a cama mais tarde do que o seu parceiro, disse Troxel.

"Por exemplo, uma pessoa que ressona pode atrasar a hora de ir para a cama meia hora ou uma hora", disse Troxel. "Isso permite que o parceiro caia em um estágio mais profundo do sono e possivelmente permaneça assim quando o roncador for para a cama.

Vire o roncador. Dormir de costas é a pior posição para ressonar, porque os tecidos moles da boca e da língua colapsam na garganta. Quando a pessoa que dorme força inconscientemente o ar a passar por esses tecidos moles, o ressonar surge.

É preferível manter a pessoa de lado enquanto dorme. As pessoas têm usado todos os tipos de técnicas criativas, disse Dasgupta.

"Sou fã das coisas simples, mas se quisermos comprar alguma coisa, já percorremos um longo caminho desde que cosemos bolas de ténis na parte de trás dos pijamas", disse Dasgupta. "É possível comprar uma cinta para as costas que tem pequenas coisas salientes, semelhantes a espuma, que supostamente nos fazem dormir de lado."

As almofadas corporais de apoio total também podem ser uma opção, se se mantiverem no sítio, acrescentou.

"E existem alguns dispositivos aprovados (Food and Drug Administration) que se prendem à garganta ou ao peito e fornecem vibrações concebidas para disparar quando se está de costas, levando a uma mudança para o sono lateral.

Está na altura de ter quartos separados?

Já tentou de tudo e dormir bem continua a ser um sonho distante. Nesta altura, não há razão para não fazer o que é melhor para cada um de vocês para obterem o sono de qualidade de que necessitam, especialmente porque existem outras formas de nutrir uma relação para além de partilharem a cama.

"Os casais podem fazer do quarto um espaço sagrado, mesmo que optem por não dormir juntos", afirma Troxel. "Podem desenvolver rituais antes da hora de dormir e utilizar esse tempo para se ligarem ao vosso parceiro, em vez de estarem independentemente ao telefone, ao portátil ou a qualquer outra coisa."

Ela incentiva os casais a passarem tempo de qualidade juntos antes de dormir, compartilhando detalhes do dia e enviando mensagens positivas um para o outro.

"Sabemos que a auto-revelação é boa para as relações, é boa para o sono", disse Troxel. "Se dissermos ao nosso parceiro que estamos gratos por ele, isso é uma forma profunda de ligação. A gratidão é boa para as relações, é boa para o sono".

Nem um "divórcio do sono" tem que significar camas separadas todas as noites, disse Troxel. Pode ser apenas durante a semana de trabalho, com os fins-de-semana passados na mesma cama. Pode ser uma noite sim outra não - as opções são tão únicas como cada casal.

"Não existe, de facto, uma estratégia de sono única para todos os casais", afirma Troxel. "Trata-se realmente de encontrar a estratégia que vai funcionar melhor para vocês os dois."

