Cada vez mais, os eventos de Mockridge estão a ser cancelados pelos organizadores.

Após seus comentários insensíveis sobre os Jogos Paralímpicos, o comediante Luke Mockridge havia planejado uma nova turnê de comédia para meados de setembro, com 30 apresentações para entreter seus fãs. No entanto, após seus comentários, alguns organizadores de eventos decidiram cancelar shows, e muitos outros estão considerando fazer o mesmo.

Até o final da manhã, cinco apresentações haviam sido canceladas na turnê "Ria-se" de Mockridge, com organizadores em discussões sobre o destino de outros eventos planejados. A gerência de Mockridge ainda não havia respondido a pedidos de comentários.

A turnê de Mockridge estava prevista para começar na Westphalia Oriental numa quinta-feira, com mais de 30 apresentações agendadas na Alemanha e na Áustria até novembro, muitas delas já esgotadas.

Recentemente, alguns organizadores agiram em resposta à pesada crítica aos comentários insensíveis de Mockridge sobre atletas com deficiências. Dois shows em Gelsenkirchen e Bonn, além de um show em Siegen e Mainz, foram cancelados pelos organizadores locais.

O local em Mainz anunciou o cancelamento do show da turnê "Ria-se" de Luke Mockridge em 14 de setembro de 2024, no Frankfurter Hof em Mainz, pelo organizador (Konzertbuero Schoenberg GmbH). Não foram dadas razões para o cancelamento. As vendas de ingressos em Rheine, Münsterland, também foram interrompidas, como relatado pelo porta-voz da prefeitura.

Reação da indústria

"Luke Mockridge demonstra um total desrespeito pelos feitos dos atletas paralímpicos e pessoas com deficiências em geral. Achamos seus comentários desrespeitosos e abomináveis", escreveu o organizador de shows Emschertainment em Gelsenkirchen como razão para cancelar o evento.

Antes disso, a estação de TV Sat.1 havia removido um novo quiz planejado com Mockridge de sua programação. Um porta-voz da estação explicou que os comentários de Mockridge não estavam de acordo com os valores da estação.

Crítica continua

A controvérsia começou com um episódio do podcast "Os Alemães", apresentado por Nizar e Shayan, com a participação de Mockridge, que também abordou os Jogos Paralímpicos. No episódio publicado no meio de agosto, Mockridge fez piadas grosseiras sobre pessoas com deficiências. A ex-ciclista de pista e campeã olímpica duas vezes Kristina Vogel, que ficou paraplégica após um acidente em 2018, criticou publicamente os comentários de Mockridge como "desrespeitosos e invalidantes".

Após a forte reação a seus comentários, Mockridge se desculpou com os atletas. "É claro que eu nunca quis fazer pouco de pessoas com deficiências, especialmente durante esses grandes Jogos Paralímpicos", escreveu Mockridge no Instagram. No entanto, muitos usuários expressaram ceticismo em relação a seu pedido de desculpas, achando-o insincero.

