Brian Austin Green e Sharna Burgess dão as boas-vindas ao seu primeiro filho

O casal anunciou o nascimento de seu filho, Zane, em um post idêntico compartilhado em suas contas no Instagram , que mostrou seu recém-nascido segurando o dedo de Green.

"Zane Walker Green nasceu em 28 de junho às 12:12", a estrela de "Beverly Hills, 90210" legendou a imagem em preto e branco, seguida por dois emojis de coração de amor.

Burgess partilhou a sua alegria escrevendo ao lado da foto sentimental: "Zane Walker Green 28/06/2022 às 12:12pm. O meu coração está agora para sempre fora do meu corpo".

O profissional australiano "Dancing With The Stars" revelou anteriormente que ela deveria dar à luz em 4 de julho, mas a chegada antecipada de seu filho agora permitirá que eles celebrem o feriado como uma família.

Austin Green já é pai de Kassius, que partilha com a sua ex-namorada Vanessa Marcil, bem como de Noah, Bodhi e Journey, os seus filhos com a ex-mulher Megan Fox.

No mês passado, ele disse à revista People que seus outros filhos estavam "super animados" para receber seu novo irmão.

"Eles vêem a Sharna todos os dias, esfregam-lhe a barriga e falam com o bebé. Eles estão a contar os dias!" Green partilhou.

"(O bebé) está definitivamente a entrar numa casa e numa família super acolhedoras e vai estar rodeado de muito amor. É emocionante."

Green e Burgess começaram a namorar em 2020 e se uniram para competir durante a 30ª temporada de "Dancing with the Stars" da ABC no ano passado.

Eles anunciaram a notícia da gravidez em fevereiro, dias depois que o divórcio de Green da Fox foi finalizado. Fox está agora noiva do rapper Machine Gun Kelly.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com