Brendan Fraser pensa porque é que o reboot da "Múmia" de Tom Cruise foi um fracasso

"É difícil fazer esse filme", disse Fraser à Variety. "O ingrediente que tínhamos para a nossa Múmia, que eu não vi nesse filme, era a diversão. Era isso que estava a faltar naquela encarnação. Era um filme de terror demasiado direto. 'A Múmia' deve ser um passeio emocionante, mas não aterrador e assustador".

Fraser protagonizou o filme de 1999, que deu início ao franchise e a duas sequelas.

Atualmente, está a receber excelentes críticas e a dar que falar nos Óscares pelo seu desempenho como um homem extremamente obeso que procura restabelecer a ligação com a sua filha afastada no próximo filme, "The Whale".

Mas Fraser disse que não se opõe a regressar para outro filme da "Múmia".

"Não sei como é que isso funcionaria", disse ele. "Mas eu estaria aberto a isso se alguém tivesse o conceito certo.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com