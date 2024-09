- Brad Pitt é visto em público de mãos dadas com sua nova companheira, Inés de Ramón.

Durante o Festival de Cinema de Veneza, foi Brad Pitt (60) quem chamou a atenção de todos, não apenas pelo seu próximo filme "Trem de Balas", mas também por seu novo romance. De braços dados, ele caminhou pelo tapete vermelho com sua nova paixão, Inés de Ramón.

De acordo com várias fontes de notícias, o casal foi visto juntos pela primeira vez em 2022. A talentosa designer de joias de 30 e poucos anos, Ramón, acompanhou Pitt no tapete vermelho pela primeira vez em Veneza.

Pitt estava em Veneza para promover seu filme com seu amigo de longa data, George Clooney, que o acompanhou junto com sua esposa Amal. A ex-esposa de Pitt, Angelina Jolie, também marcou presença no festival, fazendo um forte retorno ao cinema com "Eternals". Para evitar qualquer confrontação entre os dois, o festival planejou cuidadosamente seus horários.

Apesar do interesse da mídia, os organizadores do festival pediram aos jornalistas para manter uma distância respeitosa, dizendo: "Por favor, deixem seus momentos privados em paz". Surpreendentemente, Pitt e Ramón demonstraram um lado brincalhão, frequentemente fingindo puxar um ao outro pelas mãos durante suas entrevistas.

