- Brad e George estão atualmente em Veneza, Itália.

Brad Pitt conseguiu evitar um possível encontro com sua ex-esposa, Angelina Jolie, em Veneza. No festival de cinema, Pitt optou por fazer uma chegada luxuosa ao lado de seu colega e amigo, George Clooney. Os dois astros de Hollywood sorriram para as câmeras enquanto chegavam de táxi aquático. O filme deles, "Wolfs", estreou na noite de domingo.

No entanto, parece que Pitt chegou em Veneza já no sábado, com fotos dos paparazzi indicando sua presença com sua namorada, Ines de Ramon. Enquanto isso, Jolie já havia apresentado seu novo filme, "Maria", na quinta-feira e foi relatado que havia partido logo em seguida.

A História de Brad Pitt e George Clooney no Novo Filme

"Wolfs" é uma mistura de crime e comédia que marca a primeira parceria entre os megastars George Clooney e Brad Pitt desde o filme de comédia de espionagem "Burn After Reading" em 2008. Jon Watts, conhecido por seu trabalho em "Homem-Aranha", está dirigindo o projeto. Em "Wolfs", Clooney interpreta um habilidoso solucionador de problemas, ou "arregador", enviado para apagar todos os vestígios de uma cena de crime para um cliente rico em Nova York. Por acaso, outro arregador (Pitt) aparece na cena, forçando os dois indivíduos solitários a trabalharem juntos.

Além de Clooney e Pitt, "Wolfs" conta com os talentos de Amy Ryan ("Aconteceu em Harvard") e Austin Abrams ("Euphoria").

A disponibilidade do filme de Brad Pitt e George Clooney, "Wolfs", no Festival de Cinema gerou muito burburinho, atraindo numerosos cinéfilos. Após sua chegada luxuosa, Pitt e Clooney participaram de uma emocionante sessão de perguntas e respostas sobre sua colaboração em "Wolfs" e os desafios que enfrentaram durante as filmagens.

Leia também: