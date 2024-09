Boris Becker vai dar a sua resposta afirmativa hoje, tudo em opulência.

Hoje é o grande dia: Boris Becker está prestes a se casar pela terceira vez e as comemorações já começaram. Os relatórios dizem que apenas os lugares mais sofisticados foram escolhidos para a celebração. A despedida de solteiro foi um verdadeiro espetáculo, de acordo com o que sabemos sobre a chegada de Becker e sua futura esposa.

Neste sábado, Boris Becker, de 56 anos, casará com sua noiva Lilian de Carvalho Monteiro. De acordo com notícias anteriores, o casal trocará os votos na pitoresca cidade italiana de Portofino.

O tema da celebração é "Dolce Vita". O primeiro evento luxuoso já ocorreu: uma despedida de solteiro no elegante restaurante Puny, frequentado por celebridades. De acordo com a RTL, cerca de 100 convidados compareceram e o evento é estimado em cerca de €25,000. É claro que Becker e sua noiva não estão economizando nas despesas.

Como visto na conta oficial do Instagram de Becker, o casal chegou ao local em um luxuoso barco a motor. Eles foram recebidos com aplausos ao desembarcar. A futura esposa de Becker usava um vestido claro com bolinhas pretas e soprava beijos para a multidão. Ela até fez sua entrada descalça. O cavalheiro que Becker é, deixou-a tomar o centro do palco.

A RTL afirma que o ponto alto do evento será ainda mais extravagante: o casal trocará os votos na histórica Abbazia della Cervara no Monte di Portofino. O complexo do antigo mosteiro, incluindo a capela, também servirá como alojamento para o casal e seus familiares próximos. A RTL especula que o pacote inteiro pode custar cerca de €300,000. Após a cerimônia de casamento no antigo mosteiro de Cervara, o casal é supostamente comemorar no prestigiado Hotel Splendido.

A lenda do tênis Boris Becker já caminhou pelo altar duas vezes antes. Seu primeiro casamento com Barbara Feltus, mãe de seus filhos Elias e Noah, durou de 1993 a 2001. Sua segunda união com Sharlely "Lilly" Kerssenberg, mãe de seu terceiro filho Amadeus, não foi oficialmente dissolvida até 2023, apesar de anos morando separados. Boris Becker tem sido visto com Lilian de Carvalho Monteiro desde 2020.

Não vou mentir: a extravagância do terceiro casamento de Boris Becker está levantando algumas sobrancelhas, considerando seus problemas financeiros. Apesar de seus problemas conjugais e financeiros do passado, Becker parece determinado a tornar este casamento um grande evento.

