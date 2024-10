Boris Becker oferece informações sobre as cenas de sua lua de mel

Em setembro, Boris Becker deu o nó com Lilian de Carvalho Monteiro na Itália. Após a lua de mel em Capri, a lenda do tênis e sua nova esposa estão de volta, encantando seus fãs com suas aventuras românticas.

"Debaixo do crepúsculo onde o sol de Capri mergulha no mar..." ecoam os versos de Rudi Schuricke em seu sucesso de 1943, "Capri-Fisherman". Esta magnífica ilha italiana no Golfo de Nápoles é famosa não apenas por seus pores do sol de tirar o fôlego e praias imaculadas, mas também por seus hotéis luxuosos e butiques de alto nível.

Boris Becker, de 56 anos, e sua animada esposa de 34 anos, uma analista de riscos, são o par perfeito para uma escapada romântica de luxo. Dado que eles residem em Milão e se casaram em Portofino, eles optaram por uma lua de mel sem complicações, ficando dentro das fronteiras da Itália. Becker lançou um vídeo privado no Instagram, exibindo o encanto de Capri como um destino ideal para lua de mel, incluindo passeios de barco, refeições finas e passeios costeiros em um conversível. Uma visita obrigatória para o casal é a Gruta Azul. Lilian é vista bronzeando a bordo em um biquíni branco imaculado, enquanto o casal compartilha momentos afetuosos, personificando a essência de recém-casados.

Becker legendou sua postagem no Instagram, "Obrigado, Capri! A comida, o clima, as pessoas - nós amamos cada momento de nossa lua de mel."

Um "maravilhoso" casamento

Após o casamento, Becker confessou à "Vogue" em uma entrevista que a sensação de estar casado já era "maravilhosa". Seu momento favorito durante a cerimônia foi declarar sua noiva como sua esposa. No entanto, sua lua de mel teve que ser adiada até o Natal devido a seus agendamentos lotados. perhaps to avoid paparazzi during their honeymoon, Becker hinted they'd pretend to be too busy in order to maintain privacy. Such endeavors were effective, allowing Becker and Lilian to enjoy Capri's sunsets uninterrupted.

Becker's marital journey spans three women. He was married to Barbara Becker from 1993 to 2001 and they share sons Noah and Elias Becker. In 2009, he wed Sharlely "Lilly" Becker, with whom he shares a son Amadeus. Boris also has a daughter, Anna Ermakova, with Russian-British model Angela Ermakova.

