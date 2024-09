Boris Becker e sua futura esposa capturados nas paisagens da Itália

Desde semanas, corre o boato de que Boris Becker está prestes a se casar pela terceira vez. Os rumores sugerem que ele vai unir-se em casamento com a namorada Lilian de Carvalho Monteiro neste fim de semana, na pitoresca cidade italiana de Portofino. O casal foi visto recentemente na área costeira encantadora.

De acordo com a RTL e outras fontes, o alemão de 56 anos está prestes a trocar votos com de Carvalho Monteiro neste fim de semana. O tema da celebração, segundo os relatórios, é "Dolce Vita" e as festividades devem começar com uma festa de solteiro na sexta-feira à noite. O casamento é supostamente agendado para sábado.

De Carvalho Monteiro e Becker foram fotografados em Portofino pouco antes do que se presume ser uma grande festa de casamento. Eles visitaram o Mosteiro de Cervara, o local suposto para a cerimônia de casamento, e também foram fotografados durante um jantar romântico, onde foram vistos de mãos dadas.

Provas nas redes sociais de Elias Becker

Elias Becker, filho de Boris Becker do primeiro casamento com Barbara Feltus, parece ter se juntado às comemorações em Portofino. Elias, que tem 25 anos, postou duas fotografias no seu stories do Instagram que parecem ser de Portofino.

Havia especulações sobre a lista de convidados para o terceiro casamento de Becker. Por exemplo, Anna Ermakova, filha de Becker de um caso extraconjugal, foi relatada como não tendo sido convidada. Da mesma forma, houve controvérsia em torno do filho de 14 anos de Becker, Amadeus, cuja mãe, Lilly Becker, confirmou que ele não foi considerado para o convite.

Após a cerimônia de casamento no Mosteiro de Cervara, Becker e de Carvalho Monteiro são relatados para comemorar sua união no luxuoso Hotel Splendido. O primeiro casamento de Becker com Barbara Feltus, que terminou em 2001, e seu segundo casamento com Sharlely "Lilly" Kerssenberg, mãe de Amadeus, finalmente chegou ao fim em 2023 após anos de separação. Becker e de Carvalho Monteiro têm namorado desde 2020.

O casamento entre Boris Becker e Lilian de Carvalho Monteiro é esperado como um grande evento, com a celebração ocorrendo no luxuoso Hotel Splendido. Após trocarem votos no Mosteiro de Cervara, seus casamentos serão oficialmente unidos.

