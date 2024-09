Boris Becker e sua esposa enfrentando uma tempestade rápida

Há cerca de uma semana, Boris Becker e Lilian de Carvalho Monteiro trocaram votos em Portofino, Itália. Após a sua opulenta celebração de casamento, os recém-casados voltaram às suas rotinas diárias com um evento notável em Berlim.

Fazendo sua estreia como casal casado, Boris Becker e sua esposa exibiram seu estilo na gala do Laver Cup em Berlim. Lilian de Carvalho Monteiro estava deslumbrante em um elegante vestido de noite preto que realçava sua figura. O vestido, com um ombro só, tinha uma grande decoração floral no ombro direito e uma cauda modesta.

Ao seu lado, Boris Becker usava um terno preto igualmente elegante, combinado com uma camisa branca engomada e um lenço de bolso branco impecável. Ele aprimorou seu visual com uma gravata borboleta de seda preta e branca com bolinhas.

O casal dinâmico disse seu "sim" em um sábado em Portofino, com fotos graciando as páginas da "Vogue" depois.

"Nós nos olhamos..."

Em uma entrevista à "Vogue" antes do casamento, a noiva de 33 anos explicou a escolha do local de casamento. Eles initially consideraram Roma como sua cidade favorita, mas Lilian de Carvalho Monteiro elaborou: "Desejávamos um local que simbolizasse nossa casa, entrelaçado em nossa existência compartilhada, um lugar que reconhecêssemos e amássemos. Um que refletisse nossa essência." As alternativas eram Veneza, Lago di Como e Portofino.

Após visitar Portofino em fevereiro, eles logo descobriram seu cenário ideal. "Ao entrar no local, tive uma visão instantânea do nosso casamento", ela compartilhou. "Trocaram olhares, e ficou claro como a água que esse era o local onde comemoraríamos nosso dia de casamento."

Para Boris Becker, esse foi seu terceiro passeio até o altar. Ele foi casado com Barbara Becker de 1993 a 2001 e tem dois filhos, Noah e Elias. Em 2009, ele se casou com Lilly, com quem tem um filho de 14 anos, Amadeus. Boris Becker também tem uma filha, Anna Ermakova, de seu relacionamento com a modelo russa-britânica Angela Ermakova. Ele começou a namorar a italiana Lilian de Carvalho Monteiro em 2020.

O casal famoso Boris Becker e Lilian de Carvalho Monteiro continuou a fazer manchetes após seu casamento, graças ao Laver Cup gala em Berlim como casal casado. Seu casal era uma visão de se ver, com Lilian vestida com um elegante vestido de noite preto e Boris usando um terno preto elegante.

Após seu luxuoso casamento em Portofino, foi o amor compartilhado pelo tênis que os levou a Berlim, com Boris Becker participando do evento do Laver Cup.

Leia também: