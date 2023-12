Billy Eichner comenta a estreia dececionante de "Bros" nas bilheteiras

O comediante e ator recorreu ao Twitter para partilhar a sua desilusão com a afluência e o seu orgulho no filme, uma comédia romântica.

"Ontem à noite entrei à socapa e sentei-me nas traseiras de um cinema esgotado para ver BROS em LA. O público riu-se do princípio ao fim, aplaudiu no final e alguns estavam a enxugar as lágrimas quando saíram", começou Eichner uma série de tweets no domingo. "Foi verdadeiramente mágico. A sério. Estou MUITO orgulhoso deste filme".

Eichner co-escreveu e protagoniza o filme, a primeira comédia romântica gay a ser produzida e distribuída por um grande estúdio com um grande lançamento nos cinemas. É também o primeiro a apresentar um elenco totalmente LGBTQ+.

"Mesmo com críticas brilhantes, excelentes pontuações no Rotten Tomatoes, um A CinemaScore, etc., as pessoas heterossexuais, especialmente em certas partes do país, simplesmente não apareceram para Bros. E isso é dececionante, mas é o que é", escreveu Eichner.

Ele encorajou qualquer pessoa que "não seja um homofóbico esquisito" a tentar ver o filme.

"Vão divertir-se imenso!", escreveu.

O filme estreou em quarto lugar, arrecadando 4,8 milhões de dólares no fim de semana de estreia. Estreou em 3.350 ecrãs em todo o país.

