Billie Eilish diz que a canção "Barbie" "What Was I Made For?" é mais pessoal do que ela pensava

"Juro por Deus, nunca pensei em mim uma única vez", disse Eilish sobre a composição da faixa nomeada para o Globo de Ouro num novo clip da Mesa Redonda de Compositores do The Hollywood Reporter, publicado no domingo. "Eu estava a pensar numa personagem, e o meu irmão estava a pensar numa personagem".

Eilish escreveu a maior parte da música, uma faixa assombrosa que fala sobre encontrar significado e propósito, com seu colaborador e irmão, Finneas, em uma noite, ela disse.

Só quando tocou a canção para um amigo é que se apercebeu de que tinha inadvertidamente escrito algo que lhe era caro.

"Estávamos sentados no carro e eu pensei: 'Oh, meu Deus... esta gaja está a cantar sobre mim", disse ela, rindo.

No início da conversa, Eilish disse que acha a escrita de canções "muito difícil" e "acho a honestidade na escrita de canções muito difícil e fora do meu alcance". Ela estava ansiosa por escrever uma canção que não fosse sobre a sua própria vida para o filme da Warner Bros, que ganhou 1,5 mil milhões de dólares nas bilheteiras de todo o mundo. (O estúdio, tal como a CNN, é uma unidade da Warner Bros. Discovery).

Descrevendo o momento em que ela percebeu que a música tinha um significado pessoal como "assustador", a cantora de "Bad Guy" disse que "sentiu que era como se você acordasse e alguém tivesse tirado uma foto de você dormindo".

Eilish e Finneas lançaram "What Was I Made For?" em julho, antes da estreia do filme "Barbie" nos cinemas.

Está nomeada para um Globo de Ouro para melhor canção original, juntamente com "I'm Just Ken" de Ryan Gosling e Mark Ronson, "Road to Freedom" de Lenny Kravitz, "Dance the Night" de Dua Lipa, "Peaches" de Jack Black e "Addicted to Romance" de Bruce Springsteen.

Fonte: edition.cnn.com