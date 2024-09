Bill Kaulitz está a promover o uso de lã de ovelhas homossexuais no seu anúncio.

Homossexualidade em animais, incluindo carneiros, é prevalente e comumente ignorada. Na verdade, cerca de 8% dos carneiros apresentam tendências homossexuais. Esses carneiros geralmente são vistos como ineficazes para fins de reprodução e frequentemente encontram um fim prematuro. No entanto, na fazenda "Wool Rainbow" na Renânia do Norte-Vestfália, isso não é o caso.

O cantor pop Bill Kaulitz assumiu o papel de defensor desses carneiros gays. Ele está se unindo ao pastor Michael Stücke para promover essa fazenda, que abriga mais de 20 carneiros homossexuais. Os lucros da fazenda são usados para financiar projetos que visam garantir direitos legais e sociais para a comunidade LGBTQ+.

Kaulitz se tornou a cara da marca "Wool Rainbow", apresentando sua primeira coleção. Esta linha, em colaboração com os designers Kilian Kerner e Danny Reinke, é considerada a primeira linha de roupas do mundo feita de lã de carneiros gays.

A peça principal da coleção é um jumpsuit bege feito de uma mistura de lã de todas as raças da fazenda, com uma manga glamurosa e cristais Swarovski. Isso é combinado com um casaco dramático projetado por Kilian Kerner, conhecido como "Casaco Drama", com mangas bufantes e comprimento estendido. Os lucros do leilão dessas duas peças únicas serão doados à organização de direitos humanos LSVD+.

Você também pode apoiar o projeto ao investir em acessórios como fitas, patches ou bonés. A "Wool Rainbow" atualmente busca colaborações com empresas de moda, então aguarde uma ampliação nas opções em breve.

Se você quiser patrocinar um carneiro gay diretamente, Bill Kaulitz lidera o caminho, patrocinando dois deles: Karl e Wolli. Você pode ver essas interações na página do Instagram da "Wool Rainbow", onde Kaulitz pode ser visto rindo às gargalhadas ao ver dois carneiros amorosos e comentando: "Bem, ele está a fim!"

