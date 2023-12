Beyoncé estreia o primeiro olhar sobre o filme do concerto "Renaissance" num novo trailer

"É a Beyoncé a desejar a si e à sua família um feliz Dia de Ação de Graças", disse ela num clip introdutório antes de mostrar o trailer.

O vídeo começa com a cantora de "Break My Soul" a ensinar à sua filha Rumi, de 6 anos, um "truque" para captar conteúdos de vídeo de qualidade com um telemóvel, dizendo-lhe: "Tens de a virar para o lado".

Rumi é ouvida a responder à mãe e a virar a câmara para o lado para ter uma visão direta da vencedora de um Grammy.

"Não tenho nada a provar a ninguém nesta altura", diz Beyoncé no trailer, enquanto são mostrados clips da cantora.

"Estamos a criar o nosso próprio mundo, esta é a minha recompensa. Ninguém pode tirar isso de mim", acrescenta.

De acordo com a sinopse oficial do filme, este é "sobre a intenção de Beyoncé, o seu trabalho árduo, o seu envolvimento em todos os aspectos da produção, a sua mente criativa e o seu objetivo de criar o seu legado e dominar a sua arte".

Beyoncé encerrou sua turnê Renaissance World Tour, que quebrou recordes, no mês passado e anunciou que lançará o filme do show em 1º de dezembro.

Bilhetes para "Renaissance: A Film by Beyoncé" já estão disponíveis.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com