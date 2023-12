"Berlim" ressuscita os mortos com a estrela de "Assalto ao Dinheiro" Pedro Alonso à procura de um grande resultado

"Quando estava a ler o guião, perguntei-me: o que é que as pessoas vão pensar deste tipo? Ele é um terrorista emocional", disse Alonso numa videochamada, sem conseguir esconder uma gargalhada.

Os espectadores da série de televisão de sucesso "Money Heist" ficarão encantados por ver Alonso de novo a interpretar o ladrão despreocupado, sofisticado e ligeiramente psicótico na muito aguardada prequela da Netflix "Berlin", que estreia a 29 de dezembro.

Apesar de ter sucumbido a uma doença terminal na segunda temporada de "Money Heist", Berlin continuou a ser uma presença proeminente ao longo das três temporadas do drama criminal, aparecendo em flashbacks, e foi um favorito dos fãs até ao fim. Agora ele está de volta, mais jovem e com algumas diferenças importantes.

"Honramos o que 'Money Heist' nos deu e depois deixamo-lo de lado", disse Alonso. "O novo tom é mais cómico, mais romântico; há algo mais leve no seu ADN."

Embora seu DNA não se afaste muito do que fez de Berlim um favorito dos fãs - inclinando-se mais para "Sleeping with the Enemy" do que "Sleepless in Seattle" - Alonso diz que o amor é um grande tema no spinoff. "O amor é tudo. Mas imaginem Berlim numa comédia romântica", gracejou.

A nova série, que se passa muito antes da primeira temporada de "Money Heist", mostrará Berlin no auge da sua carreira de ladrão, a orquestrar um novo assalto e com uma importante história de amor por detrás de tudo.

Berlin é reconhecido como o ladrão mestre e o estratega por detrás de assaltos complexos, mas quando se trata de assuntos do coração, historicamente tem ficado aquém. Como revelado em "Money Heist", ele foi casado pelo menos três vezes.

"Berlim é um tipo que, no início, me surpreendeu muito. Diziam-me que a personagem era fria, certo? E eu pensava: frio? Depois, apercebi-me que ele é um vulcão, e nada é mais vulcânico do que o amor romântico", disse Alonso.

Na cidade do amor, os telespectadores verão Berlim (nome verdadeiro Andrés de Fonollosa) tentando realizar um assalto extraordinário em Paris. O último trailer da série confirma que um novo grupo de ladrões se juntará a ele. O seu plano? Roubar 44 milhões de euros (48 milhões de dólares) numa tarde.

É a natureza vulcânica e moralmente repreensível de Berlim que faz com que Alonso continue a regressar. "Sempre que tenho de encarnar este papel, sinto-me como se estivesse num filme diferente. É um papel que tem muita substância e riqueza", recorda Alonso.

À procura de novos públicos

Poucos programas espanhóis conquistaram audiências globais de forma tão profunda como "Money Heist". Criada por Álex Pina e produzida pela Vancouver Media, a série estreou em 2017 e, desde então, transformou-se num fenómeno global, tornando-se a ponta da lança de uma nova vaga de produções espanholas com alcance internacional. No final da sua exibição, tornou-se um dos títulos em língua não inglesa mais bem sucedidos de sempre da Netflix.

"O fenómeno de 'La Casa de Papel' ('Money Heist') trouxe muitas coisas boas", insistiu Alonso. "Tudo o que aconteceu com a Vancouver e a Netflix ao longo dos anos deu-me a confiança de saber que estou num lugar onde sou bem tratado e onde o material está em constante evolução."

A colaboração da Vancouver Media com a Netflix marcou um momento crucial que reformulou a trajetória de "Money Heist". A Netflix comprou os direitos de transmissão do programa, que tinha ido para o ar pela primeira vez na TV espanhola, e cortou os 15 episódios originais da série limitada em 22 episódios, antes de encomendar mais temporadas. De acordo com Alonso, esta medida influenciou o sucesso da série e transformou a indústria de produção mediática espanhola, resultando na produção de mais séries espanholas.

"O mercado global criou um novo cenário, e agora estamos a produzir séries que são, pelo menos tecnicamente, competitivas em qualquer tipo de mercado. Foi um salto gigantesco", afirmou. "Nos últimos oito, nove, dez anos, houve uma revolução absoluta na narrativa espanhola".

Outros gigantes do streaming também fizeram investimentos significativos em conteúdos em língua espanhola e agora estão a colher os frutos. A febre do conteúdo em espanhol espalhou-se por todo o lado, chegando mesmo a Robert De Niro, que fez uma aparição na popular série em espanhol do Hulu, "Nada".

O filme da Amazon Prime Video, "Argentina, 1985", foi nomeado para um Óscar e ganhou o prémio de Melhor Filme em Língua Estrangeira nos Globos de Ouro deste ano. Agora, o Prime Video está a criar uma nova gama de filmes e programas de televisão em espanhol, incluindo a série de suspense "Los Farad", protagonizada pelo colega de "Money Heist" Miguel Herrán.

Este movimento transformador em direção aos conteúdos em língua espanhola foi ainda mais sublinhado pelo recente investimento da Netflix em Espanha, exemplificado pela expansão do seu centro de produção espanhol em Tres Cantos, a norte de Madrid.

No ano passado, o gigante do streaming duplicou as suas séries originais de televisão em espanhol e expandiu Tres Cantos, tornando-a a primeira unidade de produção da Netflix na Europa a albergar 10 palcos e uma unidade de pós-produção.

É aqui que se filma grande parte do conteúdo em língua espanhola da plataforma, desde melodramas como "Valeria" ao thriller "La Sociedad de la Nieve" ("A Sociedade da Neve"), nomeado por Espanha para o Prémio de Melhor Filme Internacional dos Óscares deste ano.

"Fiz as duas primeiras temporadas de 'Money Heist'. As críticas foram muito positivas, mas a minha personagem faleceu. Sete anos depois, aqui estou eu convosco. Esse é o poder da Netflix. Ela é capaz de trazer pessoas mortas de volta", disse Alonso, rindo.

Numa nota mais séria, Alonso afirma que o advento do streaming, tal como demonstrado pelo recente sucesso dos títulos espanhóis, está preparado para continuar a crescer e a ter sucesso.

"Ninguém pode prever o que vai acontecer no próximo ano", ressalvou, "mas penso que a produção espanhola está a colocar-se legitimamente no mapa global, e isso é muito emocionante".

"Berlin" estreia na Netflix a 29 de dezembro.

