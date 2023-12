Ben Affleck pode voltar a ser o Batman na sequela de "Aquaman

Pelo menos os homens que os retrataram no grande ecrã voltaram a juntar-se, com Jason Momoa a publicar uma fotografia de si próprio com Ben Affleck na sua conta verificada do Instagram.

"REUNIDOS bruce e arthur. love u and miss u Ben WB studio tours just explored the backlot alright. busted on set all great things coming AQUAMAN 2 all my aloha j", dizia a legenda.

Isso alimentou a especulação de que Affleck está de fato reprisando seu papel como Bruce Wayne / Batman para Arthur Curry / Aquaman de Momoa na próxima sequência, "Aquaman e o Reino Perdido".

Momoa também compartilhou um vídeo em seu Instastories de um grupo de turismo acontecendo no set de "Aquaman", brincando: "Bem, nós tentamos manter isso em segredo".

Fonte: edition.cnn.com