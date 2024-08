- "Belly Legs Po" é considerado o hino de verão de 2024

Shirin D, a rapper, não é nova em músicas de sucesso - nenhuma artista feminina solo teve mais canções no topo das paradas do que ela. Agora, aos 29 anos, ela pode adicionar "Rainha do Verão de 2024" aos seus títulos, como declarado pela GfK Entertainment, os rastreadores de paradas com sede em Baden-Baden. Sua faixa "Stomach Legs Hip" vem dominando as paradas de singles por quatro semanas consecutivas.

Isso marca o terceiro sucesso de verão em alemão consecutivo, após "Girl on the Horse" (de Luca-Dante Spadafora, Niklas Dee e Octavian) e "Layla" (de DJ Robin & Schürze).

Mas isso não é tudo - a história de sucesso de Shirin D não termina apenas com o hino de verão de 2024. De acordo com a GfK Entertainment, "Stomach Legs Hip", lançado no final de julho, é o primeiro sucesso de verão em alemão de uma artista feminina. Estreou em primeiro lugar e deu a Shirin D seu sétimo hit número um, uma façanha que nenhuma outra artista feminina solo havia alcançado antes.

Ela não está apenas dominando as paradas da Alemanha, mas "Stomach Legs Hip" também alcançou o primeiro lugar na Áustria (Austria Top 40) e o terceiro lugar na Suíça (Official Swiss Hitparade). A música já foi reproduzida mais de 30 milhões de vezes em todos os três países combinados.

A música atende a todos os critérios de um sucesso de verão, de acordo com a GfK. Tem um refrão grudento e fácil de cantar, uma melodia contagiante que transmite positividade e um ritmo que incentiva a dança. O fator viral também desempenha um grande papel na transformação de uma música de verão em um sucesso de verão. Muitos fãs e até atos como Culcha Candela imitaram os passos de dança da música no TikTok, aumentando ainda mais sua popularidade.

O sucesso de Shirin D na Alemanha vai além da temporada de verão de 2024, já que sua faixa "Stomach Legs Hip" faz história como o primeiro sucesso de verão em alemão de uma artista feminina a estrear em primeiro lugar. Além disso, a Alemanha continua a dominar a cena musical de verão, com o hit de Shirin D se tornando o terceiro sucesso de verão em alemão consecutivo.

