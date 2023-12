Bella Livre: A luta para libertar uma baleia beluga do aquário de um mega centro comercial sul-coreano

A baleia tinha cerca de dois anos quando foi capturada por barcos em águas russas em 2013 e vendida ao Lotte World Aquarium - o maior de Seul, gerido por um dos maiores e mais ricos conglomerados da Coreia do Sul.

Foi-lhe dado o nome de Bella. Com duas belugas machos, Belli e Bellu, e outros animais polares, como pinguins e focas, fazia parte de uma popular atração do Ártico.

Num tanque de 1.224 toneladas, a 24 pés de profundidade, o trio era frequentemente objeto de selfies e TikToks dos visitantes, vistos a mergulhar e a rodopiar na água azul luminescente. Por vezes, as baleias nadam alegremente até uma galeria de observação para ver os visitantes, muitas crianças que batem nas paredes de vidro do tanque, na esperança de chamar a atenção das baleias.

"O comércio é alimentado pela ganância", disse a ativista americana dos golfinhos Helene O'Barry.

"Há muito dinheiro a ganhar com a captura e venda destes mamíferos carismáticos a parques marinhos e aquários", disse O'Barry à CNN.

"A exploração nunca vai parar até que os espectadores olhem para baixo da superfície e se perguntem se alguns minutos de diversão justificam tamanha crueldade."

Bellu morreu aos 5 anos de idade em 2016. Belli seguiu-se anos mais tarde, em 2019, com 12 anos. Na natureza, a esperança média de vida das baleias beluga situa-se entre os 35 e os 50 anos.

As suas mortes desencadearam uma tempestade de críticas por parte de activistas sul-coreanos dos direitos dos animais, o que levou a empresa a agir. Em 2019, a Lotte comprometeu-se a libertar Bella.

Mas ainda não há motivo para comemorar, dizem os activistas: estamos quase em 2024, mais de quatro anos depois, e Bella continua em exposição. "A Lotte diz que está a tomar medidas, mas na verdade não sabemos", disse Jo Yak-gol, cofundador do grupo sul-coreano de vida marinha Hot Pink Dolphins, à CNN.

"A exposição ainda está aberta e não foi divulgada nenhuma data de libertação".

A baleia também continua a mostrar sinais de comportamento "estereotipado" de stress após a morte dos seus companheiros no tanque, disse Jo. Vídeos enviados à CNN mostram-na a girar em pequenos círculos e a flutuar apática perto da superfície da água.

"Ela costuma andar em círculos no aquário sem muito sentido", disse Jo. "Acredito que seja stress".

Numa troca de e-mails com a CNN, em novembro, um porta-voz da Lotte disse que os planos de libertação ainda estavam em curso.

Em maio, um porta-voz da empresa disse à CNN que o processo estava na sua "fase final".

"O Lotte World Aquarium está a fazer o seu melhor para criar um ambiente e um tempo apropriados para a libertação de Bella através de discussões em curso", disse o porta-voz. "O momento está a ser coordenado com o Ministério da Saúde e do Bem-Estar (sul-coreano) como uma prioridade máxima".

Bella estava "de boa saúde", acrescentou o porta-voz, e está atualmente a ser treinada para se preparar para "um novo ambiente marítimo".

Quando lhe perguntaram porque é que ela ainda estava em exposição, o porta-voz disse: "Nesta altura, não há outro lugar para ela ficar."

A CNN contactou a Lotte para obter mais comentários no início desta semana, mas não obteve resposta até ao momento da publicação.

Lado negro do cativeiro

Tal como os grandes felinos mantidos como animais de estimação e os passeios de elefante, a prática de manter golfinhos e baleias em cativeiro para entretenimento turístico tem vindo a tornar-se cada vez mais controversa nos últimos anos, em grande parte devido aos esforços de campanha e às conclusões de especialistas que argumentam que os animais em cativeiro não estão satisfeitos.

Embora tenha havido alguma mudança a nível mundial, com empresas e países a proibirem actividades que envolvam montar ou tocar em animais selvagens, não houve um consenso em toda a indústria sobre a manutenção de animais selvagens como as baleias em exposição.

Na natureza, as baleias beluga encontram-se no Oceano Ártico e nos mares e costas do Canadá, América do Norte, Rússia e Gronelândia.

São animais migratórios, capazes de nadar milhares de quilómetros e de mergulhar a profundidades superiores a 3.000 pés, entre blocos de gelo e fiordes, segundo os especialistas.

A sua esperança média de vida na natureza situa-se entre os 35 e os 50 anos, mas em cativeiro é apenas metade disso, acrescentam.

Valeria Vergara, uma importante bióloga marinha que estuda as populações de baleias beluga em áreas como o Arquipélago Ártico e a Baía de Hudson há mais de duas décadas, argumenta que "qualquer espécie tão altamente inteligente e socialmente complexa como as baleias beluga simplesmente não pode ser feliz em cativeiro". "Elas sofrem em cativeiro porque não têm livre arbítrio e carecem de estímulo mental", disse Vergera à CNN. "Também não podem participar em muitos dos seus comportamentos naturais".

"Quando os observamos na natureza, uma das coisas que mais nos impressiona é a forma como são tácteis, sociais e vocais", acrescenta.

"Viajam juntos em grupos relativamente grandes, compostos por membros da família e companheiros, e nadam em uníssono uns com os outros".

"Chamamos-lhes os 'canários do mar' devido ao seu complexo sistema de comunicação de assobios, chilreios e chamamentos - mas tendem a ser muito mais silenciosos em cativeiro."

A próspera indústria dos aquários

Os activistas acreditam que existem cerca de 300 baleias beluga em cativeiro em todo o mundo.

A indústria dos aquários está a crescer na Ásia Oriental. A popularidade dos parques temáticos oceânicos e dos aquários comerciais tem vindo a aumentar em países como a China, o Japão e a Coreia do Sul, impulsionada pelos enormes lucros resultantes do turismo de massas.

O ativista americano dos golfinhos Ric O'Barry, um antigo treinador de animais que se tornou famoso pelo seu trabalho no treino de golfinhos roazes para a série televisiva de sucesso dos anos 60 Flipper, lidera agora campanhas globais de sensibilização para a caça aos golfinhos e para o sofrimento dos mamíferos marinhos em cativeiro. O'Barry disse à CNN que, apesar de a sua organização, o Ric O'Barry Dolphin Project, ter registado grandes progressos no encerramento de parques nos EUA, Canadá e países europeus como a Finlândia e a Suécia, outros estavam a ser criados na Ásia.

"A indústria, no seu conjunto, nunca assumiu qualquer responsabilidade pelo síndroma do imitador que criou. É por isso que estamos agora a assistir a países da Ásia Oriental a criarem dolphinariums e parques marinhos e a comprarem baleias e golfinhos selvagens para encherem os seus tanques", afirmou O'Barry.

"Olham para sítios como o SeaWorld e pensam: 'Se eles conseguem, nós também conseguimos', porque sabem que haverá público, aqueles que não fazem perguntas críticas sobre a origem dos animais ou a forma como foram capturados."

"Serão precisas décadas para acabar com isto".

Bella é uma das cinco baleias beluga em cativeiro na Coreia do Sul, de acordo com Jo Yak-gol da Hot Pink Dolphins. "As baleias beluga são capturadas no Oceano Ártico e depois importadas para a Coreia do Sul", disse Jo. "São alojadas em espaços pequenos, por vezes com golfinhos que têm temperaturas corporais completamente diferentes".

Um projeto ambicioso que teve lugar no auge da pandemia em 2020 viu um par de baleias beluga chamado Little Grey e Little White ser transferido para um santuário na Islândia depois de passar anos num aquário de Xangai.

Foi uma operação leviatã que demorou vários anos a ser realizada - uma operação que envolveu meses de treinos e equipas de especialistas e equipamento como gruas, rebocadores e camiões e que implicou custos enormes.

Os apoiantes esperam que o mesmo possa ser feito com Bella. Mas mesmo com as melhores intenções, a libertação de uma baleia em cativeiro, especialmente uma capturada numa idade tão jovem, não será fácil.

"A verdade é que é pouco provável que uma baleia como Bella consiga sobreviver na natureza", disse Vergara. "As belugas bebés aprendem tudo com as suas mães. Bella não teria as capacidades e conhecimentos necessários para sobreviver. Saberá ela do que se alimentar ou para onde migrar? Será aceite num grupo? Conseguirá ela comunicar com outras baleias beluga (outra vez)?"

"Há muitas perguntas, mas a sua melhor hipótese de vida é num santuário".

Uma solução na Noruega?

Os responsáveis da Lotte afirmam que "o único sítio no mundo" onde Bella pode ser libertada é um santuário na Islândia.

A empresa recusou-se a indicar o nome do santuário ou a confirmar se se trata das mesmas instalações que albergam atualmente o par de belugas da China.

Numa declaração à CNN no final de novembro, a empresa disse que tinha havido mais atrasos.

"Recebemos recentemente uma resposta do operador islandês que não teve outra opção senão adiar o processo devido a problemas ambientais nas suas instalações", disse o porta-voz. As discussões com as agências governamentais e os peritos marítimos ainda estão a decorrer, acrescentou o porta-voz.

"Por conseguinte, estamos a discutir várias alternativas, incluindo (outros) santuários ultramarinos e nacionais, com peritos do comité de quitação".

Em declarações à CNN, os operadores de um futuro santuário na Noruega disseram que tinham feito um convite oficial ao Lotte World Aquarium para que Bella fosse à sua reserva situada num vasto fiorde ártico de 500 acres e rodeada de ilhas em Finnmark, o condado mais a norte da Noruega.

"A Reserva Norueguesa de Baleias (NWR) tem estado ativamente envolvida com os proprietários de Bella nos últimos dois anos, oferecendo-se para facilitar a sua transferência", afirmou Andre Borell, membro do conselho de administração. "Estamos prontos a proporcionar um refúgio para ela e, potencialmente, para outra baleia beluga em cativeiro no parque Aqua Planet Yeosu, na Coreia do Sul, chamada Ruby, com um ambiente marinho natural onde podem vaguear livremente, mergulhar e prosperar ao lado de outra vida marinha."

Borell e Regina Crosby, fundadora da organização de conservação sem fins lucrativos OneWhale, delinearam um longo plano de ação, incluindo a obtenção de subsídios financeiros para cobrir as despesas de tratamento da baleia na Noruega. "Os donos de Bella foram informados de que, uma vez que ela seja transportada para a Noruega, não haverá nenhum encargo financeiro contínuo para eles", disse Crosby à CNN. "Queremos eliminar quaisquer razões para que Bella não seja retirada do seu tanque o mais rapidamente possível".

E acrescentou: "Embora não tenha havido qualquer compromisso por parte dos proprietários de Bella ou de Ruby, continuamos esperançados e estamos empenhados em trabalhar com as autoridades sul-coreanas o mais rapidamente possível para dar os próximos passos".

A CNN contactou os representantes da Lotte para pedir actualizações sobre a oferta da Noruega.

O tempo está a esgotar-se

Com o final de 2023 a aproximar-se, as organizações de defesa dos direitos dos animais reiteraram os seus apelos à libertação de Bella. "Já passaram quase cinco anos. Bella já sofreu o suficiente", disse o vice-presidente sénior da PETA Ásia, Jason Baker. "A Lotte Corporation tem de parar de procrastinar e arranjar desculpas porque o tempo está a esgotar-se."

Vergara, especialista em baleias beluga, sublinhou a urgência. "Bella está a sofrer sozinha", disse Vergara. "Não há dúvida de que uma baleia em cativeiro, especialmente uma solitária, sofrerá de stress crónico que pode enfraquecer o seu sistema imunitário e, em última análise, encurtar a sua vida útil."

"Lotte não pode continuar a adiar a transferência de Bella. Ela ainda tem uma hipótese de uma nova vida e deve ser libertada."

O'Barry, ativista americano dos golfinhos, disse à CNN que ele e as suas equipas estão prontos para viajar para a Coreia do Sul "para que isso aconteça".

"Apoiamos totalmente que Bella seja transferida para um santuário no estrangeiro. Ela precisa da companhia de outras baleias e de experimentar o oceano novamente", disse O'Barry.

"O grupo Lotte não pode voltar atrás no tempo, mas tem a oportunidade de desfazer alguns dos danos, deixando-a sair daquele tanque sem vida e ir para um santuário."

