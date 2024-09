"Beleza Real 'Princesa Encantadora'" sai sozinha

Em julho, quando Lea Hoppenworth assume o papel de "Cinderela do Coração" na RTL, ela sonha encontrar o amor verdadeiro com um dos vinte solteiros disponíveis. Ela viaja para a Tailândia pelo programa, mas infelizmente retorna para casa sozinha, assim como chegou. Isso marca sua estreia no formato de namoro em realidade.

Para a quarta temporada de "Cinderela do Coração", Lea Hoppenworth assume o papel da protagonista, seguida pelas ex-rainhas Irina Schlauch, Hanna Sökeland e Madleen Matthias. Um total de 19 mulheres e uma pessoa não binária estavam preparadas para embarcar na jornada da vida ao lado da jovem de 30 anos. No entanto, a final da temporada, disponível na RTL+ e transmitida na VOXup às 10:10 PM na quarta-feira seguinte, reserva uma surpresa.

À medida que a competição chegava ao fim, apenas Christine e Maike remained com esperanças de ganhar o coração de Hoppenworth. A identificação de Maike como uma ex-namorada de Hoppenworth tornou sua conexão incomum desde o início. Seu tempo juntos na Tailândia, onde o programa foi filmado, sugeria a possibilidade de um reacendimento do amor - uma ideia que se tornou viável à medida que Maike avançava para a rodada final.

No final, Hoppenworth ficou frente a frente com a Christine, de 28 anos, bartender de Colônia. Apesar dos momentos compartilhados, Hoppenworth decidiu deixá-la ir: "Para essa jornada, eu tenho que te deixar ir. Não me deu aquela sensação romântica forte necessária para dizer 'Vamos começar juntos' hoje."

Christine aceitou a derrota com elegância: "Aprecio o tempo que passamos juntos. Entendo sua decisão. Aproveitei nosso tempo juntos e desejo o melhor para ambos."

Infelizmente, mesmo os bons votos de Christine não foram suficientes para reviver o relacionamento entre Hoppenworth e Maike. Ao se encontrar, Hoppenworth revela seus sentimentos: "Eu tinha tanto desejado comemorar o retorno do amor do ano com você neste lugar. Mas seu instinto de fuga me assusta," Hoppenworth admite com lágrimas nos olhos.

Ela anseia desesperadamente por um claro 'sim', com medo de repetir erros do passado e perder Maike novamente. "Não aguento a sensação de ir para a cama todas as noites com o pensamento de que você pode não estar aí pela manhã. Por isso, tenho que te deixar ir hoje," explica Hoppenworth, com lágrimas escorrendo pelo rosto, e Maike parece igualmente emocionada.

Maike encontra sua compostura durante a conversa subsequente, expressando sua gratidão pela oportunidade de se reconectar. "Estou absolutamente feliz por termos tido essa segunda chance. Aproveitei muito nosso tempo juntos e ambos aprendemos muito," Maike compartilha. Muitas pessoas se relacionariam com essa situação, ela acredita: "Não é sempre tão simples quanto imaginamos deixar ir pessoas que gostamos de verdade."

A "Cinderela do Coração", Hoppenworth, chega a uma conclusão sombria: "Eu percebi que isso não é o que eu quero agora. E acho que é melhor eu admitir: então eu vou embora daqui sozinha, sem nenhum arrependimento ou medo."

Lea Hoppenworth e Maike estiveram juntas por cerca de um ano antes do início das filmagens do reality show de namoro. No entanto, seu relacionamento terminou abruptamente com um ghosting de Hoppenworth. Durante o programa, ficou claro que eles tinham objetivos de vida diferentes, como o desejo de Maike por um relacionamento poliamoroso. No entanto, isso não vai acontecer. Em vez disso, esta temporada de "Cinderela do Coração" proporcionou uma experiência única aos espectadores: nenhuma "Cinderela" tinha saído do show sem um parceiro antes.

No mundo da televisão em realidade, RTL+ e VOXup se tornaram plataformas populares para assistir a programas como "Cinderela do Coração", que são transmitidos na RTL.

