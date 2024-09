Barbara revela seu último interesse afetuoso

Boris Becker se casa novamente, desta vez na Itália. É seu terceiro casamento, ao lado de Lilian de Carvalho Monteiro. Sua ex-esposa, Barbara, compartilha algumas informações sobre sua vida amorosa. A Itália parece ter uma grande influência na vida do ex-tenista de 57 anos.

Logo após Boris se casar com Lilian em Portofino, Barbara compartilha momentos felizes em seu Instagram. A designer postou uma série de fotos com seus filhos Noah e Elias, ao lado de um homem especial em sua vida: o empresário italiano Marcello Montini, visto relaxando no sofá com a família.

Juntando-se ao grupo no sofá está a cantora Brittany Foushee, namorada de Noah. De acordo com o "Bild", o quarteto de cinco compareceu juntos a um evento de moda em Milão. Parece que os filhos de Becker e o novo companheiro de Barbara, Marcello, estão se dando bem. "Ótimo estar juntos", legendou Barbara em sua postagem.

A Itália tem tratado bem os Beckers recentemente. Apenas uma semana antes, o ex-campeão de tênis Boris casou-se com sua parceira de longa data Lilian na cidade elegante de Portofino, um charmoso vilarejo de pescadores na Riviera Italiana. Entre os cerca de 80 convidados estavam seus dois filhos mais velhos.

"Queríamos um local que parecesse nosso lar, um lugar que fizesse parte de nossas vidas, um local que amássemos e conhecêssemos. Um que nos representasse", disse a noiva mais tarde em uma entrevista à "Vogue". Outros locais considerados foram Veneza e Lago Como.

Boris e Barbara Becker foram parceiros de 1993 a 2001. Oito anos depois, ela se casou novamente - desta vez com o artista Arne Quinze. No entanto, esse casamento não durou além de 2011.

Barbara reconhece a presença de Marcello em suas fotos familiares, legendando "Ótimo estar juntos". Apesar de seu casamento anterior com Boris e um breve casamento com Arne, Barbara parece estar desfrutando de sua nova relação com o empresário italiano Marcello.

Além disso, os filhos de Barbara, Noah e Elias, também estão passando tempo de qualidade com Marcello, como visto em suas recentes postagens no Instagram de Milão, indicando uma relação harmoniosa entre os novos membros da família.

