Bali, que está a considerar proibir a construção de hotéis recém-construídos devido aos desafios relacionados com o turismo excessivo.

A pausa é parte dos esforços do governo para renovar o turismo em Bali, um destino popular na Indonésia, com o objetivo de aprimorar a qualidade e criar empregos enquanto mantém a herança nativa da ilha.

Hermin Esti, alto funcionário do Ministério da Coordenação de Assuntos Marítimos e Investimentos, disse à Reuters que o governo concordou em implementar essa pausa, embora a duração específica ainda não tenha sido definida.

No sábado, o governador interino de Bali, Sang Made Mahendra Jaya, propôs ao governo central uma pausa em quatro das zonas mais movimentadas da ilha. O objetivo era controlar o excesso de desenvolvimento com fins comerciais, incluindo estabelecimentos como hotéis, vilas e clubes de praia.

Nem a governadoria de Bali nem o Ministério do Turismo da Indonésia emitiram declarações sobre essa proposta na segunda-feira.

De acordo com o ministro sênior Luhut Pandjaitan, segundo notícia do site Detik em 8 de setembro, a pausa pode durar até uma década.

Luhut afirmou anteriormente que cerca de 200.000 estrangeiros residem em Bali, o que causa problemas como crimes, excesso de desenvolvimento e competição por empregos.

Após a reabertura de Bali para o turismo após a pandemia de COVID-19, os chegados de estrangeiros aumentaram significativamente. Vídeos de condutas inadequadas de turistas se tornaram frequentes, deixando os locais furiosos e gerando uma forte reação dos usuários das redes sociais da Indonésia.

As estatísticas oficiais mostram que 2,9 milhões de viajantes internacionais visitaram Bali através de seu aeroporto no primeiro semestre do ano, representando 65% de todos os viajantes internacionais por via aérea na Indonésia.

Os dados mostram que havia 541 hotéis em Bali no ano passado, um aumento em relação aos 507 em 2019.

A notícia da possível pausa no turismo em Bali chamou a atenção dos viajantes, fazendo alguns adiarem seus planos. A proposta visa gerenciar o excesso de desenvolvimento e preservar a rica herança da ilha.

