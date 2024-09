- "Avoga abertamente pela autonomia corporal": Stefanie Giesinger discute experiências de aborto

Stefanie Giesinger, a famosa modelo e empreendedora, sussurra calmamente: "Fiz o teste de gravidez e depois entrei em pânico e gritei. Há cerca de um ano, fiquei grávida inesperadamente, e foi um momento difícil para mim." Pela primeira vez, ela fala abertamente sobre sua gravidez não planejada e a decisão de fazer um aborto. Em seu podcast e postagens no Instagram, Giesinger compartilha suas lutas durante essa jornada.

Giesinger tem uma enorme audiência no Instagram e tem uma sessão de fotos agendada logo após o teste positivo. Ela escreve: "Senti que estava em uma realidade alternativa." Ela consegue chegar ao set, trabalhar, enquanto sua amiga tenta entrar em contato com seu ginecologista regular, que está de férias. Assim, ela acaba em uma clínica desconhecida.

Em sua postagem, Giesinger discute os sentimentos que muitas mulheres grávidas inesperadamente experimentam: impotência, vergonha, desespero. E a pergunta: "Devo ficar com o bebê?" Ela decide não ficar e passa por um processo que os políticos alemães chamam de compromisso, mas que as mulheres muitas vezes referem como uma provação desafiadora.

Como os abortos são tratados na Alemanha?

Os abortos são tecnicamente ilegais na Alemanha e são rigidamente regulamentados pela Seção 218 do Código Penal. Até a 12ª semana, uma gravidez pode ser interrompida sem penalidade se a pessoa puder provar que participou de uma sessão de aconselhamento e esperou por três dias. Se a gravidez for avançada, a intervenção é possível se a saúde física ou mental da pessoa grávida estiver em risco ou se a gravidez resultar de estupro. (Mais informações para aqueles afetados estão disponíveis, por exemplo, aqui.)

Giesinger parece especialmente afetada pelas fotos de bebê na sala de espera da "Pro Familia", onde ela recebe aconselhamento. Mais tarde, ela opta por um aborto cirúrgico, mas precisa esperar várias semanas para que seja realizado. "A célula ovular era pequena demais para ser capturada em uma foto", ela escreve no Instagram. Ela descreve esse período como uma batalha contra o próprio corpo: "Algo estava crescendo dentro de mim e eu não queria isso."

"Respeito por Stefanie Giesinger"

Após um aborto bem-sucedido, ela mergulha no desespero, precisando processar seus pensamentos e culpa. Um ano depois, Giesinger pode falar abertamente sobre isso. Ela agradece ao seu ambiente pelo apoio e fica grata pela oportunidade de tomar essa decisão. Em poucas horas após sua postagem no Instagram, Giesinger recebe apoio avassalador de seus mais de cinco milhões de seguidores. Muitos elogiam sua honestidade, enquanto outros compartilham suas próprias experiências.

Em países como Polônia ou Hungria, as leis sobre aborto são significativamente mais rígidas. Estudos do Reino Unido revelam que as proibições não reduzem a taxa de abortos. Abortos não são procedimentos incomuns, mas o número total está diminuindo. Aproximadamente 100.000 abortos occur

