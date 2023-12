Avião pioneiro de 1919 de volta ao século XXI

O Junkers F13 foi o primeiro avião de transporte totalmente metálico do mundo, projetado logo após a Primeira Guerra Mundial pelo empresário e empreendedor aeronáutico alemão Hugo Junkers. Utilizando a inovadora liga de alumínio Duralumin, o design em cantilever do monoplano de asa baixa e a fuselagem metálica do F13 chamaram a atenção em 1919, a era dos biplanos e triplanos de tecido e madeira.

O seu estilo elegante antecipou as linhas do avião moderno.

Cabina de passageiros aquecida

O F13 apresentava outra inovação que o tornou um favorito entre as companhias aéreas de todo o mundo: uma cabina de passageiros fechada e aquecida que comportava até quatro passageiros com relativo conforto - pelo menos, para os padrões da época.

Os pilotos tinham de se contentar com um cockpit aberto - procedimento normal na altura - uma vez que dependiam inteiramente da navegação visual para chegar ao seu destino.

O F13 era tão popular que, apesar da abundância de antigos aviões militares baratos nos anos imediatamente a seguir à guerra, a Junkers conquistou uma quota de mercado significativa para o seu novo modelo na florescente indústria das companhias aéreas. Em meados da década de 1920, nada menos do que 40% das rotas aéreas comerciais a nível mundial eram servidas por F13s.

Hugo Junkers chegou mesmo a criar a sua própria companhia aérea, a Junkers Luftverkehr, que mais tarde se viria a fundir com a Lufthansa, para promover e vender o F13.

Aviões: Como um principiante pode identificar jactos comerciais

Regresso do F13

O último F13 comercial foi reformado no Brasil em 1951.

Agora, o avião antigo está de volta, graças a uma colaboração entre a RIMOWA, fabricante de malas de luxo com sede em Colónia, e a companhia aérea suíça Ju-Air. Tal como a Junkers, a RIMOWA foi pioneira na utilização do Duralumínio e os seus produtos ainda apresentam um revestimento exterior ondulado caraterístico, que faz lembrar os aviões de passageiros das décadas de 1920 e 1930.

A ideia de trazer esta maravilha do fabrico de aviões antigos de volta aos céus surgiu em 2009, quando a Associação de Amigos de Aeronaves Históricas da Alemanha(Verein der Freunde historischer Luftfahrzeuge) foi forçada a aterrar o seu avião histórico Ju52.

A construção

O Junkers F13 foi sugerido como substituto. No entanto, fazer com que um avião de 1919 volte a voar não é tarefa fácil. Existem apenas cinco aviões F13 em museus de todo o mundo, nenhum deles em condições de voar.

Por isso, a equipa decidiu construir uma réplica exacta do F13 a partir do zero, utilizando plantas antigas. Foram necessários quatro anos de investigação para que a construção pudesse sequer começar.

Encontrar especialistas

Não só as plantas estavam incompletas, como também era necessário encontrar talentos qualificados e reunir um grupo de empresas altamente especializadas que pudessem encarregar-se da construção da estrutura, da restauração e manutenção da central eléctrica e da engenharia.

As comunidades aeronáuticas suíça e alemã e vários museus europeus e americanos juntaram-se para ajudar no projeto.

Numa instalação técnica em Oberndorf, no extremo da Floresta Negra alemã, uma equipa sob a direção de Dominik Kaelin, da Kaelin AeroTechnologies, dedicou mais de 9000 horas de trabalho à construção manual da estrutura e das asas.

14 melhores museus de aviação do mundo

Desta vez, o F13 tem travões

O novo F13 é feito de Duralumínio ondulado, tal como o original.

As únicas concessões às técnicas modernas de construção de aeronaves foram as necessárias para garantir um certificado de aeronavegabilidade moderno, como a adição de travões e de uma roda traseira.

Dieter Morszeck, Diretor Executivo da Rimowa e a força motriz por detrás do projeto, diz que encontrar um motor adequado foi outro grande desafio.

"As primeiras séries do Junkers F13 eram equipadas com motores em linha, que são raros hoje em dia. As versões posteriores do F13 foram equipadas com motores radiais; por isso, optámos por equipar a reprodução com um motor Pratt & Whitney R-985."

Uma vez terminada, a estrutura foi transportada num contentor 140 quilómetros para sul até à sua nova casa em Duebendorf, na Suíça.

Voo inaugural

Foi aqui que recebeu os últimos retoques e é a partir daqui que o operador local Ju-Air vai efetuar excursões turísticas.

O horário, a frequência e a rota destes voos ainda estão a ser definidos, mas os voos do F13 já estão disponíveis para pré-encomenda através do site rimowa-f13.com.

O voo inaugural terá lugar em março deste ano. Para se poder gabar ainda mais, o Junkers F13 é mais antigo do que qualquer outra companhia aérea atualmente em funcionamento em qualquer parte do mundo. Foi lançado em junho de 1919, ou seja, alguns meses antes da fundação das companhias aéreas KLM e Avianca.

Numa altura em que os viajantes anseiam pelo glamour que outrora esteve associado às viagens aéreas e em que as companhias aéreas estão a trazer de volta aos céus as suas pinturas históricas, este é o derradeiro presente para os fãs de voos retro.

Museu do Voo de Seattle, aponta o agora extinto Lockheed M-21 Blackbird como uma das maiores máquinas voadoras da história. O avião espião foi construído para apoiar um programa da CIA em 1963. Foi um precursor do SR-71 Blackbird, que Hagedorn descreve como "o jato pilotado mais rápido e mais alto da história"." src="https://cdn.aussiedlerbote.de/content/images/2023/12/27/196099/jpeg/4-3/1200/75/dan-hagedorn-curator-of-seattle-s-a-href-http-www-museumofflight-org-target-blank-target-blank-museum-of-flight-a-points-to-the-now-defunct-lockheed-m-21-blackbird-as-one-of-history-s-greatest-flying-machines-the-spy-plane-built-to-support-a-cia-program-in-1963-it-was-a-precursor-to-the-sr-71-blackbird-which-hagedorn-describes-as-the-fastest-highest-flying-piloted-jet-in-history.webp" alt="Dan Hagedorn, curador da exposição de Seattle"/>

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com