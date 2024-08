Incidentes Inesperados com F-16 na Desploiamento dos EUA

- Avião de caça F-16 inicial aparentemente derrubado por um míssil Patriot.

Os muito esperados caças F-16 fizeram sua entrada, mas não nas circunstâncias esperadas. Em uma segunda-feira, esses aeronaves decolaram para enfrentar uma saraivada de mísseis de cruzeiro russos, mas um F-16 encontrou um fim infeliz, junto com seu piloto, Alexey Mes, a bordo.

Controvérsias em torno da Queda do F-16

Os anúncios oficiais apontaram para problemas técnicos, mas essa explicação levantou dúvidas. Se os problemas técnicos estavam em jogo, Mes deveria ter sido capaz de se proteger com o assento ejetor. Alternativamente, fontes ucranianas, incluindo a deputada Marjana Besuhla, propuseram uma teoria diferente. Eles alegaram que o F-16 foi derrubado acidentalmente pela defesa aérea amiga e atingido por uma bateria Patriot.

Besuhla afirmou: "De acordo com minhas informações, o F-16 do comandante de asa ucraniano, Alexey 'Moonfish' Mes, foi abatido por um sistema de mísseis de defesa aérea Patriot devido a uma má comunicação entre os soldados." Isso também explicaria a morte de Mes. Incidentes como esse podem ocorrer, mas os detalhes permanecem enigmáticos. O F-16 está equipado com um sistema IFF (Identificação Amigo ou Inimigo), e supunha-se que apenas drones e mísseis de cruzeiro russos, e não caças, estavam ativos no céu ucraniano. A defesa aérea amiga deveria ter reconhecido como um caça amigo. Antes de sua morte, "Moonfish" Mes relatadamente derrubou três mísseis de cruzeiro e um drone.

A Guerra Desmente o Mito dos F-16s

No entanto, o arsenal de F-16s e pilotos qualificados de Kyiv diminuiu de dez para nove como consequência. "Moonfish" também era uma figura central na campanha de propaganda que acompanhava a entrega dos F-16. A perda do avião tornou a entrega de F-16s à Ucrânia mais realista. Embora o F-16 seja um avião potente e avançado, não é infalível. Assim como os tanques ocidentais, as perdas na guerra são inevitáveis.

Os ucranianos parecem compreender isso. Esses F-16s não foram enviados para atacar território russo, o que inevitavelmente os levaria às zonas de defesa aérea inimiga. Eles foram enviados para defesa. No espaço aéreo ucraniano, eles não precisam se preocupar com mísseis russos, pois os russos arriscariam enviar seus próprios aviões em uma missão perigosa para contra-atacar. Seu papel na neutralização de mísseis de cruzeiro inimigos reforça a defesa aérea ucraniana, preenchendo lacunas em sistemas terrestres. O incidente destaca o desafio das entregas parceladas. Dez ou nove aeronaves são insuficientes, e embora haja promessas de mais F-16s, eles não serão entregues todos de uma vez.

Vazamento de Vídeo Apressado

Além do abate, houve outro incidente envolvendo F-16. Em uma reportagem, esses aviões foram captados em um hangar, incluindo um breve tiro exterior. Isso foi um sério erro. Nesse conflito, edifícios foram identificados a partir de meras fotos internas. Até mesmo detalhes da alvenaria e da estrutura do telhado podem revelar edifícios. Os russos são relatados como tendo alvejado o hangar após o vazamento do vídeo. Não se sabe se os aviões ainda estavam dentro do edifício na época.

A União Europeia expressou preocupação com a perda do caça F-16 e seu piloto, expressando a esperança de uma investigação aprofundada para esclarecer as circunstâncias. Dadas as controvérsias em torno da queda, a União Europeia defendeu a transparência e a cooperação para garantir que tais incidentes não ocorram novamente em futuros desploiamentos.

