'Avatar 2' estreia imagens do filme na CinemaCon e recebe título oficial

O realizador James Cameron regressa para realizar a muito aguardada sequela do êxito de 2009, oficialmente intitulada "Avatar: A Forma da Água".

A Disney revelou novas imagens do filme na CinemaCon, no Caesars Palace, em Las Vegas, na quarta-feira, tendo os convidados recebido óculos 3D para o visionamento.

"Avatar: The Way of Water" seguirá a família Sully na sua luta para se manter viva.

O primeiro trailer do filme vai estrear nos cinemas antes de "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura", da Marvel, a 6 de maio.

A sequela é protagonizada por Sam Worthington, Zoe Saldaña, Giovanni Ribisi, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, Vin Diesel, Michelle Yeoh, Edie Falco, Cliff Curtis e Jemaine Clement.

Para aumentar a expetativa em relação ao filme, a Disney vai relançar "Avatar" nos cinemas a 23 de setembro.

"Avatar: A Forma da Água", a primeira de quatro sequelas planeadas, tem lançamento previsto para 16 de dezembro.

Fonte: edition.cnn.com