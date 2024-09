Aumentam os desafios legais contra o Sean "Diddy" Combs.

Mais problemas legais estão a caminho para Sean "Diddy" Combs. Uma mulher da Flórida entrou com uma ação civil contra o artista na sexta-feira (horário local) em Nova York, acusando-o de conduta sexual inapropriada. De acordo com sua equipe de advogados, ela prefere permanecer anônima.

Por anos, ela alega que Combs exerceu pressão sobre ela e a coagiu a realizar atos não consensuais, como relatado pela mídia dos EUA na ação. Ela afirma que foi drogada e sofreu ferimentos, incluindo uma marca de mordida. Ela também alega que cenas íntimas foram gravadas sem seu consentimento.

Essa não foi a primeira ação contra Combs nesta semana. Na terça-feira, uma mulher em Nova York acusou o rapper e um de seus funcionários de estupro, sexo oral forçado e gravação da cena brutal, que foram distribuídas e vendidas como pornografia. O incidente teria ocorrido em 2001 em Nova York. A mulher, então com 25 anos, acusa na ação que foi enganada para visitar o estúdio de Combs. Lá, após consumir uma bebida que provavelmente estava drogada, ela perdeu a consciência. Ela alega que foi amarrada e então brutalmente agredida pelos dois homens.

Mais Ações Ameaçadas

Um escritório de advocacia em Houston está ameaçando mais ações. Eles afirmam que representarão mais de 50 mulheres e homens, anunciou o escritório. "Eu espero que muitas mais vítimas se apresentem", disse o advogado Tony Buzbee em um comunicado. Eles planejam revelar mais detalhes na próxima semana.

Combs ("Bad Boy for Life", "I'll Be Missing You") foi preso em Nova York na semana passada. A acusação federal contra o rapper o acusa de abusar, ameaçar e coagir mulheres por décadas para satisfazer seus desejos sexuais e manter sua reputação. O rapper se declarou inocente. Se for considerado culpado em algumas ou todas as acusações, ele enfrenta prisão perpétua. Seus advogados não conseguiram garantir sua libertação do Centro de Detenção Metropolitana em Brooklyn por uma fiança de um milhão de dólares.

