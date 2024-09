- Atualização da Política de Licença Familiar Estendida

Cadeia hoteleira premium com foco na família, FAMILUX Resorts, se destaca em cenários familiares em meio a paisagens naturais deslumbrantes. Com localizações como Alpenrose, na Tirol, Dachsteinkönig, na Alta Áustria, Oberjoch, na região do Allgäu, e The Grand Green, na Floresta da Turíngia, as famílias podem desfrutar do melhor lazer. The Grand Green recebeu o título de "Propriedade Hoteleira do Ano" pouco depois de sua estreia.

Os pais podem desfrutar de relaxamento luxuoso em áreas exclusivas de spa e sauna, e saborear refeições excepcionais, enquanto cuidadores dedicados cuidam das crianças 24 horas por dia, inclusive a partir do 7º dia de vida. Áreas de jogo cativantes proporcionam diversão inesquecível.

Os resorts estão evoluindo sob um novo conceito, tendo sido estabelecidos por Andrea e Ernst Mayer há mais de 3 décadas. Em 2023, a sucessão da família Mayer foi finalizada, confiando a liderança aos filhos Florian e Julian Mayer. Especialistas em tendências visionários apoiam sua estratégia de inovação de ponta.

O chef celebridade Mike Süsser parceira com FAMILUX como um explorador de tendências gastronômicas. Em colaboração com os chefs de FAMILUX, ele descobre tendências culinárias inovadoras durante viagens de tendências gastronômicas e cria iniciativas atraentes para seduzir os apreciadores da culinária de todas as idades.

O novo conceito de spa FEEL GOOD de FAMILUX oferece "Empoderamento e Motivação" para todos os membros da família. Tratamentos distintos como "Empoderamento Emocional para Mães" e "Poderosas Crianças" mostram as terapias de bem-estar experientes à sua disposição.

www.familux.com.

Desde a primavera de 2024, o programa "Mova-se inteligentemente! com Felix Neureuther" tem animado os clubes infantis. Desenvolvido em colaboração com Felix Neureuther e a TU Munique, estimula as habilidades motoras e cognitivas das crianças através de exercícios divertidos. Os treinadores de crianças de FAMILUX recebem treinamento especializado para implementar esse programa único.

Para mais informações, visite www.familux.com.

www.familux.com.

Junte-se agora!

Detalhes do concurso

O prazo do concurso é 30 de setembro de 2024. Estamos oferecendo uma estadia gratuita (2 noites) em qualquer resort FAMILUX desejado para 2 adultos e suas crianças. O valor estimado é de aproximadamente 1.300 €. Patrocinador: FAMILUX Resorts.

A família Mayer, que supervisionou os FAMILUX Resorts por mais de 3 décadas, passou a liderança para seus filhos Florian e Julian em 2023. À medida que as famílias viajam para FAMILUX, podem desfrutar de cuidadores dedicados que cuidam das crianças a partir do 7º dia de vida, permitindo que os pais desfrutem das experiências luxuosas de spa e refeições do resort.

Leia também: