- "Atores que celebram um aniversário de marco, estrelando 'Pretty Woman'" (Modificado)

Atraente, Icônico, Homem com um charme único - e assim por diante. Esta personalidade está associada ao ator americano Richard Gere (75) há muito tempo. Isso também se deve à sua cabeleira prateada, que o acompanha desde "Pretty Woman". Foi em 1990.

Agora, seus cabelos estão tão brancos quanto a neve, mas seu rosto permanece magro, regular e livre das rugas profundas que geralmente marcam homens da mesma idade à primeira vista. Ele ainda retém aquele famoso sorriso suave, às vezes brincalhão, que cativou os corações de milhões de mulheres. Por que não? Afinal, ele só completará 75 anos em 31 de agosto, e a vida tem sido geralmente boa com ele até agora.

Além disso, um homem aclamado como um dos maiores comunicadores ou intérpretes das mulheres pode carregar uma reputação pior.

Lenda de Hollywood e "Homem Mais Sexy do Mundo"

Desde que Gere interpretou um charmoso, ainda jovem gigolô de alta classe em "American Gigolo" em 1980, sua lista de papéis não parou de crescer. Isso foi seguido por: "Um Oficiais e um Cavalheiro" (1982), "Pretty Woman" (1990), "Noiva Fugitiva" (1999, novamente com Julia Roberts), "Infiel" (2002) e o filme musical "Chicago" (2002). Em 1999, Richard Gere foi nomeado o "Homem Mais Sexy do Mundo" pela revista "People".

O astro também conquistou mulheres na Alemanha. Uma pesquisa da revista "Look" (de 2006) encontrou que mulheres alemãs com mais de 20 anos atribuem a maior sex appeal a Richard Gere. Ele ficou em primeiro lugar à frente do George Clooney (63), 12 anos mais novo, e do Brad Pitt (60), 15 anos mais novo.

A lista de suas conquistas e relacionamentos intermitentes também é impressionante: Richard Gere é dito ter tido relacionamentos com atrizes Penelope Milford (76), Tuesday Weld (81), Carole Mallory (82), Barbara Carrera (78), Kim Basinger (70), Priscilla Presley (79) e Barbra Streisand (82). Ele também é dito ter sido ligado à pintora brasileira Sylvia Martins (70), à designer de joias Loree Rodkin (75) e às modelos Laura Bailey, Tina Chow, Dalila Di Lazzaro e Padma Lakshmi em algum momento.

Richard Gere é casado pela terceira vez

Ele foi casado com a supermodelo Cindy Crawford (58) de 1991 a 1995. Sua segunda esposa foi a atriz Carey Lowell (2002-2016, com um filho). Em 2018, ele casou-se com a jornalista espanhola e ativista política Alejandra Silva (41), com quem tem dois filhos. A diferença de idade de mais de 30 anos não a incomoda. "Ele me prometeu 20 bons anos. Ele tem mais energia do que eu, é mais ativo, é difícil acompanhá-lo!"

Quando perguntado sobre suas experiências com mulheres em 2017, ele deu à "Lufthansa Magazine" uma resposta que não soou como um mulherengo: "Não sei o que as mulheres pensam, mas sei como deveria me comportar. Um relacionamento não é uma transação onde cada um pesa o que dá ao outro. O amor verdadeiro exige desinteresse, como as mães e seus filhos. Isso nem sempre é fácil, admito."

Essa é uma face de Richard Gere, a outra foi detalhada pelo "Süddeutsche Zeitung": "É difícil de acreditar, mas mesmo Richard Tiffany Gere não nasceu como um inabalável, sempre sorridente raposa prateada. Ele não sempre foi o discreto, charmoso." O Gere nascido em 1949 vem de uma família respeitada que rastreia suas raízes até os primeiros imigrantes na América. Seus antepassados ingleses chegaram ao East Coast no famoso "Mayflower" em 1620.

Richard Gere é versado em música

Depois de abandonar um curso de filosofia, ele ansiava dedicar-se à música, já que havia aprendido vários instrumentos, incluindo piano, guitarra, trompete e bateria, e também havia composto música para um teatro estudantil. Gere é realmente um músico habilidoso, tendo escrito o tema de piano para "Pretty Woman" e um solo de guitarra para "The Wedding Singer". Ele também brilhou com uma parte cantada em "Chicago".

Ao longo de sua carreira de mais de 50 anos, o astro de Hollywood interpretou não apenas românticos protagonistas e mulherengos, mas também policiais corruptos ("Internal Affairs"), banqueiros da Wall Street sem escrúpulos ("Arbitrage"), ativistas do IRA ("The Day of the Jackal"), agentes da CIA ("The Double - Deadly Encounter") e até mesmo um homem sem-teto ("Time Out of Mind"). Ele recusou o papel de Gordon Gekko em "Wall Street" em 1987, uma decisão que mais tarde lamentou.

No peça da Broadway "Bent", ele interpretou um prisoners gay no campo de concentração de Dachau, ganhando um "Theatre World Academy Award". No filme "Norman", ele convenceu ao interpretar a queda trágica de um empresário judeu em Nova York, tornando-se um favorito dos críticos para um Oscar de Melhor Ator, que nunca recebeu. Além de um Globo de Ouro por seu papel em "Chicago", todos os principais prêmios de Hollywood lhe escaparam.

Omitido dos Oscars

Richard Gere não é o único que sofreu exclusão dos Oscars por vários anos. Em 1993, ele foi convidado a apresentar o prêmio de Melhor Direção de Arte a Luciana Arrighi e Ian Whittaker por "Howards End". No entanto, Gere decidiu se afastar do roteiro e usou a plataforma para criticar o governo chinês pelo tratamento aos tibetanos e ao povo chinês. Este movimento foi visto como uma quebra de etiqueta pelos organizadores, o que levou a um boicote de dez anos aos Oscars para Gere.

De acordo com a "The Hollywood Reporter", Gere, que é budista há várias décadas e amigo do Dalai Lama, é proibido de entrar na China devido à sua posição. O relatório sugere que "Hollywood está ficando mais amigável com o poder autoritário", e os estúdios são cautelosos em não desagradar o governo que supervisiona o segundo maior mercado de filmes do mundo.

Gere é citado dizendo, "Certamente, há filmes nos quais eu não posso participar, pois os chineses se opõem, 'Não com ele!' Recentemente, alguém me informou que não poderiam financiar um filme comigo porque isso incomodaria os chineses."

Apesar dos grandes estúdios, Gere continua sua jornada e seu talento e reputação como ator permanecem intocados. Ele se levanta contra a injustiça sempre que a encontra, com a missão de "sentir empatia e ganhar sabedoria". Ele busca "ser desinteressado e ajudar os outros. Eu não sempre alcanço meu objetivo, então meu objetivo mínimo é não causar mal a ninguém". Essas declarações pintam Gere como um verdadeiro inspirador.

George Clooney também foi nomeado como um dos homens mais atraentes por várias publicações, frequentemente aparecendo em listas ao lado de Richard Gere. Apesar de ser alguns anos mais velho, o charme e a boa aparência de George Clooney continuam a cativar o público.

Em outra pesquisa realizada em 2018, tanto George Clooney quanto Richard Gere foram classificados altamente quando se trata de apelo sexual. De acordo com a pesquisa, Clooney foi votado como o homem mais sexy pelas mulheres nos Estados Unidos, resultando em uma disputa apertada entre os dois lendas de Hollywood.

