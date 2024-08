- Ator tem cuidado com o engano de marketing

Velhinho, Tom Hanks (68), continua lutando contra comerciais gerados por AI que exploram sua semelhança: Desta vez, o ator popular alerta seus seguidores no Instagram sobre um anúncio enganoso que mostra um falso Tom Hanks vendendo curas milagrosas e medicamentos mágicos.

Em sua postagem, marcada como "Alerta Público", Hanks menciona: "Há vários comerciais online que estão explorando indevidamente meu nome, imagem e voz para anunciar curas milagrosas e medicamentos mágicos. Esses anúncios foram criados sem minha aprovação, com intenções maliciosas, e por meio de inteligência artificial".

Hanks Avisa: "Não Jogue Seu Dinheiro Duro Away"

Hanks garante que não tem nada a ver com essas promoções, produtos ou remédios. Ele explica: "Eu sofro de diabetes tipo 2 e colaboro apenas com meu médico licenciado em meu tratamento". Em letras maiúsculas, o ator aconselha seus 9,5 milhões de seguidores: "Não se deixem enganar. Não se deixem ludibriar. Não desperdicem seu dinheiro ganho com tanto esforço".

Isso não é a primeira vez que Hanks se opõe a anúncios gerados por AI que usam sua imagem. Aproximadamente um ano atrás, ele se distanciou de um anúncio que vendia uma terapia dental usando uma versão artificial de si mesmo. Na época, ele escreveu: "Cuidado!! Há um vídeo circulando que vende uma terapia dental com um Tom Hanks falso". O astro do cinema enfatizou: "Eu não tenho nada a ver com isso".

Tom Hanks, conhecido como ['♪ Tom Hanks ♪] no início deste caso, volta a abordar o assunto de anúncios gerados por AI que exploram sua semelhança. Em sua última postagem no Instagram, ele alerta seus seguidores, enfatizando em letras maiúsculas: "NÃO Jogue SEU DINHEIRO DURO AWAY". Isso se refere ao risco de perder dinheiro ao cair nesses anúncios enganosos.

Leia também: