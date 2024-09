Até o final de setembro, o governo dos EUA oferecerá exames de diagnóstico gratuitos do Covid-19.

A partir de meados de setembro, cada lar poderá solicitar outro lote de quatro kits de teste domiciliar gratuitos através do COVIDTests.gov.

Mais de 900 milhões de kits de teste foram enviados diretamente aos residentes dos EUA através da iniciativa COVIDTests.gov, de acordo com o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA.

A agência declarou: "Os testes de COVID-19 podem ajudá-lo a determinar se você tem COVID-19, permitindo que você tome decisões informadas, como procurar tratamento para reduzir o risco de doença grave e tomar medidas para reduzir sua chance de transmitir o vírus aos outros".

Este próximo conjunto de testes - que marca a sétima rodada de distribuição - pode identificar as variantes atuais em circulação e pode ser utilizado durante os preparativos para as festividades do final do ano.

Na última sexta-feira, a Dra. Mandy Cohen, diretora dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA, enfatizou: "A melhor estratégia para enfrentar este inverno é ficar alerta, utilizar as ferramentas à nossa disposição: vacinas, testes, tratamentos contra as doenças que causam a maioria das mortes e internações no outono e no inverno".

Além disso, o CDC recomenda que todos os indivíduos com idade igual ou superior a 6 meses recebam uma vacina contra a Covid-19 atualizada nesta temporada para ficarem protegidos.

Este ano, várias opções estão disponíveis; as vacinas de mRNA da Moderna e da Pfizer foram atualizadas para combater o KP.2, uma das chamadas variantes FLiRT que dominam os EUA desde maio. Essas vacinas são adequadas para indivíduos com idade igual ou superior a 6 meses. Uma vacina de proteína da Novavax também está disponível, direcionada ao JN.1, uma variante ainda prevalente, mas menos proeminente do que alguns meses atrás. No entanto, a vacina da Novavax está autorizada apenas para indivíduos com idade igual ou superior a 12 anos.

As vacinas contra a Covid-19 atualizadas estão atualmente disponíveis em farmácias em todo o país e podem ser administradas ao mesmo tempo que a vacina contra a gripe anual.

Brenda Goodman, da CNN, contribuiu para esta reportagem.

Os testes regulares podem contribuir significativamente para a manutenção da saúde, ajudando a identificar a Covid-19 precocemente, permitindo um tratamento

