As viagens aéreas estão a aquecer: Os americanos vão ter outro verão caótico?

O número de viajantes controlados nos pontos de controlo de segurança atingiu um recorde pós-pandemia na quinta-feira e prevê-se que o número de viajantes que atingiram este recorde continue a aumentar durante o fim de semana.

Alguns especialistas prevêem uma época mais tranquila para os viajantes aéreos.

"Estou cautelosamente otimista quanto ao facto de não se repetir o fiasco da interrupção dos voos que deu início ao verão de 2022", afirmou Scott Keyes, fundador do site de viagens Going, anteriormente Scott's Cheap Flights.

Keyes atribui o seu otimismo às "medidas preventivas" que as companhias aéreas estão a tomar: A publicação de horários mais realistas, a criação de amortecedores para limitar as interrupções em cascata, a redução dos voos para os três aeroportos mais movimentados de Nova Iorque e a utilização de aviões maiores para continuar a satisfazer a elevada procura.

O número de viajantes aéreos durante o fim de semana de férias deverá aumentar 11% em relação ao ano passado, segundo as previsões da AAA, e mais de 5% em relação ao volume pré-pandémico de 2019.

Lembra-se de como eram as viagens de verão antes da pandemia?

"O verão sempre foi um período de descontentamento", disse o analista do sector aéreo Bob Mann, fundador da R.W. Mann & Company, que referiu que esse tem sido o caso para ele, quer fosse um executivo de uma companhia aérea ou um passageiro. É um período de pico de demanda e oferta limitada de recursos, disse ele.

Uma das maiores limitações neste momento é o pessoal de controlo do tráfego aéreo. A Administração Federal da Aviação tem cerca de 3.000 controladores a menos do que os níveis ideais de pessoal.

Isso pode resultar em problemas para os passageiros.

"Voos cheios, cabines quentes, todos partilhando um braço, menos voos do que em 2019 e ainda menos voos no Nordeste devido às restrições da FAA significam opções limitadas para reacomodar os passageiros de voos atrasados e cancelados, o que significa mais interrupções e interrupções de viagens de passageiros", disse Mann.

O Nordeste não é o único ponto problemático. Uma reportagem recente da CNN revelou a extensão e o impacto da falta de pessoal numa instalação importante em Jacksonville, na Florida, que trata do tráfego aéreo para a Florida e as Caraíbas.

"Neste momento, cerca de duas em cada 10 posições de ATC nos EUA não estão preenchidas", disse Kathleen Bangs, ex-piloto de uma companhia aérea e porta-voz do sítio de localização de voos FlightAware. "São necessários alguns dos controladores mais experientes para gerir o espaço aéreo mais movimentado".

E os pilotos estão fartos - estão a negociar mais salários e a ameaçar com greves.

No entanto, as companhias aéreas e os reguladores tomaram medidas para aliviar os pontos de pressão, e a indisciplina entre os passageiros está a diminuir. Se a isso juntarmos uma boa dose de sorte com o tempo, talvez tenhamos um verão melhor pela frente.

Medidas preventivas

Em primeiro lugar, as folhas de chá favoráveis:

A FAA reorganizou as rotas de voo da Costa Leste para mitigar os atrasos esperados devido à escassez de controladores de tráfego aéreo, e as companhias aéreas reduziram os seus horários nos aeroportos de Nova Iorque para compensar a escassez. A FAA também adoptou novas directrizes para os lançamentos espaciais comerciais que, de outra forma, poderiam aumentar a pressão sobre o espaço aéreo já limitado em locais como a Florida.

Os dados do Bureau of Transportation Statistics indicam que as companhias aéreas têm cerca de 48.000 empregados a mais do que nesta altura do ano passado, um sinal de que o aumento de pessoal após os cortes maciços provocados pela pandemia está finalmente a ganhar força.

"A combinação de mais funcionários treinados no trabalho e menos voos em geral ajudou a evitar qualquer colapso das companhias aéreas até agora em 2023", disse Bangs.

Mike Boyd, presidente da empresa de previsão e consultoria de aviação Boyd Group International, não prevê muitos problemas com as operações das companhias aéreas neste verão.

"Penso que vai ser uma espécie de não acontecimento. Acho mesmo. Não creio que seja algo com que os consumidores se devam preocupar", disse Boyd.

O controlo do tráfego aéreo poderá ser uma história diferente.

Os controladores de tráfego aéreo são fundamentais

A FAA avisou que a escassez de controladores afectará as viagens este verão, em especial nos três principais aeroportos de Nova Iorque. E no domingo e na segunda-feira, a falta de controladores levou a interrupções de voos no Aeroporto Internacional de Denver.

Scott Kirby, Diretor Executivo da United Airlines, referiu a escassez de controladores aéreos como a sua principal preocupação para o verão.

"Esta é a questão que limita as operações em todo o país. É de longe o maior problema", disse Kirby a Poppy Harlow, da CNN, no programa CNN This Morning.

A escassez de controladores causou milhares de interrupções de voos no verão passado. Mas muitos mais milhares - a maioria das perturbações - foram causadas pelos desafios operacionais das companhias aéreas, que iam desde a falta de pessoal ao mau tempo.

O Secretário dos Transportes, Pete Buttigieg, falou sobre a questão da falta de pessoal dos controladores numa conferência de imprensa na terça-feira. "É uma preocupação, e é parte do que nos motiva neste momento a colocar tanta ênfase no recrutamento, na contratação e na formação", disse ele.

Buttigieg disse que, enquanto a FAA trabalha para resolver os seus problemas, as companhias aéreas são responsáveis pela maior parte dos atrasos e precisam de resolver os seus problemas também. Ele também observou que muitas contrataram mais funcionários no ano passado.

"Estas companhias aéreas podem ser perfeitamente rentáveis e tratar melhor os passageiros", afirmou.

O grupo do sector que representa as companhias aéreas afirmou que está "muito preocupado" com o pessoal do controlo de tráfego aéreo, mas que está concentrado na conclusão dos voos.

"Não há realmente muito espaço para o jogo da culpa e para apontar o dedo", disse o diretor executivo da Airlines for America, Nick Calio, à CNN. "Há muitas razões para os cancelamentos. ... E se a falta de pessoal num centro de controlo de tráfego aéreo provocar um atraso e este se propagar? Quem é o responsável? Portanto, a nossa responsabilidade - a responsabilidade de todos - é para com os passageiros e a carga".

Embora Boyd preveja operações relativamente tranquilas para as companhias aéreas, considera que o pessoal da FAA é "outro problema" e refere-se às perturbações registadas esta semana em Denver.

"Poderá ser uma nova dinâmica. Se for esse o caso, podemos ter alguns problemas, mas não serão causados pelas companhias aéreas, serão causados pela FAA", disse Boyd.

E, claro, há o fator meteorológico.

"O verão apresenta sempre linhas de trovoadas que se deslocam pelo espaço aéreo nacional, perturbando o tráfego aéreo, e este verão pode incluir mais condições meteorológicas de energia ainda mais elevada a que assistimos diariamente", afirmou Mann.

Dicas para voos mais tranquilos

É evidente que muitos factores estão fora do controlo do viajante. Mas como a AAA espera que 3,4 milhões de pessoas viajem de avião durante o período de férias, todos os preparativos são importantes. A FAA prevê mais de 51.000 voos na quinta-feira, que deverá ser o dia mais movimentado em termos de voos. Os funcionários federais previram o pico do número de passageiros na sexta-feira.

Um funcionário da AAA disse na semana passada que este verão "pode ser um dos recordes".

Eis o que pode fazer para se preparar:

- Voar diretamente e logo no início do dia - no primeiro voo, se possível.

O tempo é geralmente melhor de manhã, disse Keyes, e o seu avião deve ficar estacionado durante a noite para que não fique à espera de um avião. E não corre o risco de perder ligações em voo direto.

- Se tiver um voo de ligação, Bangs diz para se certificar de que o tempo entre ligações é suficiente, tendo em conta a distância entre terminais, se está a viajar com crianças e a rapidez com que consegue navegar num terminal movimentado com bagagem de mão.

- Verificar o tempo em geral. Bangs sugere que consulte o site do Serviço Nacional de Meteorologia nos dias que antecedem o seu voo para obter uma visão geral dos sistemas que podem afetar os seus planos. E descarregue a aplicação da sua companhia aérea para atualizar facilmente os voos.

- Conheça seus direitos. O Departamento de Transportes criou um painel on-line que descreve o que as companhias aéreas fornecerão em vários cenários.

"Se uma companhia aérea cancelar ou alterar significativamente o seu voo - independentemente do motivo, mesmo que seja devido ao mau tempo - ao abrigo da lei federal, tem direito a um reembolso total em dinheiro se já não pretender viajar", disse Keyes.

- Tenha um plano de reserva, mesmo que seja um último recurso.

"Se estiver numa dessas companhias aéreas que só voam três dias por semana para um destino, quando cancelam, é melhor ter um plano de reserva, porque os aviões avariam e se o próximo voo for na terça-feira e estiver cheio, temos um problema", disse Boyd.

Bangs disse que isso significa ter um plano para continuar a sua viagem ou regressar a casa.

"Qualquer coisa, desde um saldo suficiente num cartão de crédito para comprar outro bilhete, se necessário (enquanto resolve as coisas mais tarde com a transportadora infratora), até à troca de milhas de passageiro frequente por um bilhete de última hora, se ficar retido", disse ela.

Aqui estão mais dicas para lidar com as perturbações nos voos. Dedos cruzados para viagens tranquilas.

Fonte: edition.cnn.com