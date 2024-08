- As supostas perspectivas da Internet mudam o foco da roupa para a bolsa

Vestimenta leve é crucial quando se discute a moda de verão. Itens com uma sensação de tricô e estilos de crochê boêmio estão atualmente na moda. Esta tendência vai além das roupas, já que os acessórios também estão aderindo à banda. Celebridades como a agente imobiliária Chrishell Stause foram vistas abraçando esta tendência no início do ano. Ela estava totalmente preparada para o verão australiano, exibindo uma manta de praia branca de crochê, que ela utilizou lindamente para pegar o vento no porto de Sydney. Sob ela, usava um biquíni inspirado em boho, perfeito para um dia na água. Até suas sandálias, revelando uma pedicure rosa, adicionavam à vibe de verão, apesar da estação primavera ainda estar no início.

Espírito de Verão na Praia

Mala pesada é um fardo quando se viaja. A influenciadora de moda Isabel Marín optou por uma bolsa de cor areia com padrão de tricô durante sua viagem para Bali, combinando com suas escolhas de roupa leves adequadas ao clima. Ela combinou suas calças de linho bege de perna larga e top branco com sandálias de estilo espadrille de salto, garantindo um visual coordenado.

Gloriosa de Rosa

O conjunto rosa da empresária Rach Parcell, no entanto, é mais adequado para um jantar formal. Ela usava um top de decote em V que acentuava sua cintura. A saia maxi de crochê na mesma tonalidade caía perfeitamente em seu corpo, alongando suas pernas. O detalhe único do conjunto eram as franjas longas na bainha. Uma bolsa acolchoada e jóias prateadas adicionavam um toque de sofisticação. Seus brincos pendentes e sapatos brilhavam, competindo com os outros acessórios pela atenção.

A bolsa de cor areia com padrão de tricô da influenciadora de moda Isabel Marín foi um par perfeito para suas escolhas de roupa leves, alinhando-se com a tendência atual de moda de verão de vestimenta leve e estilos de crochê boêmio. A saia maxi de crochê da empresária Rach Parcell, embora uma adição deslumbrante ao seu conjunto rosa formal, ainda incorporava a moda de crochê estilosa e tendência que é popular na moda de verão.

Leia também: