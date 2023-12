As rotas aéreas mais movimentadas do mundo em 2023

A empresa de informações de viagens OAG publicou a sua lista anual das rotas aéreas internacionais mais movimentadas do mundo, e três das 10 primeiras envolvem voos para Singapura: ligação a Banguecoque (em oitavo lugar), Jacarta (em sétimo) e Kuala Lumpur (no topo da lista).

Estes dados baseiam-se exclusivamente no número de lugares vendidos nos voos efectuados ao longo de 2023. A rota mais concorrida, da capital da Malásia para Singapura, registou um total de 4,9 milhões de lugares comprados. O voo, que dura pouco mais de uma hora, é popular entre os passageiros que preferem viajar entre os dois países vizinhos por via aérea, em vez de carro.

Com exceção de uma, todas as 10 rotas mais movimentadas são na Ásia e no Médio Oriente, sendo a única exceção o salto Nova Iorque-Londres. A OAG observa que a viagem de JFK para Heathrow foi a única rota de voo no top 10 cuja capacidade total aumentou em relação a 2019.

A Ásia também domina o ranking das rotas aéreas domésticas mais movimentadas, com o Japão a assumir a liderança. Os voos que ligam o centro de Tóquio aos populares destinos de férias Fukuoka (um importante centro gastronómico e porta de entrada para a Coreia do Sul), Sapporo (adorada pelos desportos de inverno) e Okinawa (conhecida como "o Havai do Japão") ficaram em segundo, terceiro e sétimo lugares, respetivamente.

Entretanto, algumas das rotas mais movimentadas ligavam grandes cidades de países maiores, como a China (Pequim e Xangai) e a Austrália (Melbourne e Sydney).

A OAG também destacou algumas rotas fora do top 10. A rota aérea doméstica mais movimentada dos Estados Unidos não foi a de Nova Iorque para Los Angeles - foi a de Honolulu para Kahului, no Havai, que liga as ilhas de Oahu e Maui. No total, foram vendidos 3,6 milhões de lugares ao longo dessa rota, embora não seja claro se os incêndios devastadores em Maui contribuíram para uma diminuição dos bilhetes vendidos no final de 2023.

A viagem intra-Califórnia de São Francisco a Los Angeles ficou em primeiro lugar nos EUA em 2019, mas caiu para o sexto lugar em 2023.

As 10 rotas de voo internacionais mais movimentadas de 2023

1. Kuala Lumpur (KUL) para Singapura (SIN)2. Cairo (CAI) para Jeddah (JED)3. Hong Kong (HKG) para Taipei (TPE)4. Seul Incheon (ICN) - Osaka Kansai (KIX)5. Seul Incheon (ICN) - Tóquio Narita (NRT)6. Dubai (DXB) - Riade (RUH)7. Jacarta (CGK) - Singapura (SIN)8. Nova Iorque Kennedy (JFK) - Londres Heathrow (LHR)9. Banguecoque Suvarnabhumi (BKK) - Singapura (SIN)10. Banguecoque Suvarnabhumi (BKK) - Seul Incheon (ICN)

As 10 rotas de voos domésticos mais movimentadas de 2023

1. Jeju (CJU) para Seul Gimpo (GMP)2. Sapporo New Chitose (CTS) - Tóquio Haneda (HND)3. Fukuoka (FUK) - Tóquio Haneda (HND)4. Hanói (HAN) - Cidade de Ho Chi Minh (SGN)5. Melbourne (MEL) - Sydney (SYD)6. Pequim (PEK) - Xangai Hongqiao (SHA)7. Tóquio Haneda (HND) - Okinawa Naha (OKA)8. Jeddah (JED) - Riade (RUH)9. Mumbai (BOM) - Deli (DEL)10. Jacarta (CGK) - Bali Denpasar (DPS)

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com