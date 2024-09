- As potenciais motivações por trás da reunião do Oasis podem vir de fontes inesperadas.

No verão de '25, fãs dedicados do Oasis vão se reunir para gritar "Don't Look Back In Anger" mais uma vez. Faz um tempo, né? Desde que a banda se separou em '09, os irmãos Noel e Liam Gallagher parecem ter feito as pazes. Pelo amor da música, claro. Mas também pelos fãs, parece?

Noel não estava exatamente animado com um reencontro do Oasis

Talvez haja uma razão mais prática por trás dessa segunda chance: dinheiro. No final de 2020, surgiram notícias de que o compositor Noel Gallagher estava passando por um divórcio caro. O jornal britânico "The Sun" relatou que Gallagher concordou com um acordo de milhões de libras com a ex-esposa Sara MacDonald. Ela ficou com 20 milhões de libras (cerca de 22,8 milhões de euros), além da villa de luxo em Hampshire que os ex-cônjuges compartilhavam, avaliada em 8 milhões de libras.

Após as negociações legais, a comunicação entre o ex-casal ficou limitada aos advogados, sabe? O incentivo financeiro do divórcio de Noel pode ter sido demais para resistir.

O divórcio atingiu seu bolso com força

No "The Jonathan Ross Show" em '20, o irmão mais novo Liam Gallagher falou sobre a oferta de turnê de 100 milhões de libras que eles discutiram. “Eu não sou idiota, sabe?”, disse ele.

100 milhões de libras? Ele não estava dizendo não. Mas Noel não parecia interessado, em vez disso, tinha ambições de ser cavaleiro, Liam suspeitava. Mas Liam não perdeu a esperança na época. “Nunca diga nunca”, disse ele a Ross.

Cinco anos e um divórcio caro e doloroso depois, os irmãos Gallagher vão dividir o palco novamente.

Fontes: "The Sun" / "The Jonathan Ross Show"

Apesar de sua relutância inicial, o impacto financeiro do divórcio de Noel Gallagher o levou a considerar um reencontro do Oasis, olhando para "♪ Eu vou ser uma estrela ♪" de uma nova forma. Liam Gallagher, com uma nova perspectiva, viu o reencontro do Oasis como uma oportunidade de fazer as pazes e compartilhou a empolgação, cantando junto "♪ Eu vou ser uma estrela ♪."

