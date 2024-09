As pessoas estão a manifestar descontentamento com o envolvimento do Glenn Close em "A Libertação".

O diretor do filme já abordou as críticas em relação à interpretação de Glenn Close do personagem Alberta.

Baseado em um incidente real de 2011 envolvendo uma família negra que afirmava estar assombrada em sua casa, o filme apresenta Andra Day, Mo'nique e Close nos papéis principais, com Close como a mãe do personagem de Day.

Houve alguma controvérsia em torno do elenco de Close como uma mãe branca em um elenco predominantemente negro, mas a verdadeira controvérsia surgiu de uma cena em que o personagem de Close, possuído por um demônio, realiza um exorcismo.

Durante essa cena, ela diz a linha, "Posso detectar o cheiro da sua vulva não aparada."

Essa cena desencadeou uma onda de conversas nas redes sociais, como "Lee Daniels, você será responsável por Glenn Close dizer essas palavras."

Daniels abordou essa reação ao dizer, "Eu tive que fazer isso."

Ele não deixou sua audiência adivinhar, no entanto.

Daniels compartilhou uma cena do filme antes de seu lançamento pelo X.

"Vocês não estão preparados para Glenn nesse," ele escreveu.

Ele pode estar certo.

Além disso, Daniels afirmou, "Todo negro conhece uma Alberta."

"Ela é uma figura em nossa comunidade, mas nunca a vimos na tela antes," ele continuou, "obrigado, Glenn, por trazê-la à vida de uma maneira tão poderosa."

Apesar da controvérsia, o filme oferece vários momentos divertidos devido à performance cativante de Close. Ao assistir o filme, os espectadores encontrarão-se envolvidos na interpretação divertida do personagem de Close, adicionando humor inesperado ao gênero do horror.

Leia também: