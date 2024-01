As mulheres em primeiro lugar: "Women Behind The Mic" e o 50º aniversário do hip-hop

Em honra do próximo 50º aniversário do hip-hop, o boletim informativo desta semana é todo dedicado à música.

Algo para saborear...

Michelle Joyce e LaJoyce Brookshire não são apenas amigas, são parceiras na sensibilização para as contribuições das mulheres na indústria musical.

Joyce, ex-diretora de marketing da Bad Boy Entertainment, e Brookshire, ex-diretora de publicidade da Arista Records, são as arquitectas de "Women Behind the Mic", uma série de livros, painéis de discussão e uma série documental planeada.

Joyce disse à CNN que ela e Brookshire sentiram uma sensação de "apagamento" em 2017, quando foi lançado o documentário "Can't Stop, Won't Stop: A Bad Boy Story". Embora as mulheres liderassem muitos dos departamentos da editora discográfica Bad Boy, sentiram que as contribuições dessas mulheres não se reflectiam no ecrã.

"Começámos a olhar para os diferentes filmes biográficos e documentários que estavam a ser lançados e as mulheres que trabalharam neles, nesses projectos da indústria musical, estavam a ser deixadas de fora", disse Joyce.

Elas estão a trabalhar para mudar isso e chegar às gerações futuras.

"Women Behind the Mic" fez recentemente uma parceria com o Departamento de Educação da cidade de Nova Iorque para "Attaining A Seat At The Table" no Apollo Theater, uma aula magistral sobre carreiras na indústria do entretenimento que atraiu 1.200 estudantes do ensino secundário.

"Esta é uma excelente oportunidade para os nossos alunos explorarem percursos profissionais viáveis, nos bastidores da indústria da música e do entretenimento", afirmou David C. Banks, chanceler do Departamento de Educação da Cidade de Nova Iorque, num comunicado. "Esta experiência dar-lhes-á a oportunidade de aprender com profissionais que podem expô-los a oportunidades pós-secundárias nas artes, ao mesmo tempo que geram múltiplos conjuntos de competências que se traduzem em fluxos de receitas."

Gosto de como isso soa.

Uma coisa para falar...

Ja Rule voltou às manchetes recentemente devido a alguma controvérsia, mas não em relação ao que se possa pensar.

Sim, ele disse que não teria nada a ver com um potencial Fyre Festival 2.0, uma repetição planejada do malfadado festival de música de 2017 em que o rapper fez parceria com William McFarland.

Mas foi o que Ja Rule não disse que mexeu com as pessoas.

Durante uma entrevista ao The Shade Room, falou sobre o facto de Nicki Minaj ter sido reconhecida pelas suas contribuições para o hip-hop e disse que "não havia MCs do sexo feminino antes de Nicki aparecer".

"Antes dela, a última era a Lauryn Hill. E depois, antes dela, foram, tipo, Queen Latifah e Salt-N-Pepa e artistas como... MC Lyte", disse Ja Rule.

Isso causou uma reação online de pessoas que apontaram para artistas que ele ignorou, incluindo Foxy Brown, Lil' Kim e Missy Elliott.

Sejamos realistas: nem toda a gente pode ser nomeada a toda a hora, por isso vamos dar a Ja Rule alguma graça neste caso.

Você deveria ouvir...

Os podcasts são a minha especialidade.

E o que é melhor do que um sobre a história do hip-hop apresentado por uma lenda do rap?

Nas e a personalidade dos media Minya "Miss Info" Oh têm "conversas francas com figuras lendárias que desenvolveram a cultura e a nova geração de vozes que levam o hip-hop para a frente" em "The Bridge: 50 Years of Hip-Hop".

Com Nas ao leme, os convidados são tão variados como o também rapper Snoop Dogg e o ator/DJ Idris Elba.

É tanto para os aficionados do hip-hop como para os ouvintes casuais.

Se está à procura de algo que se enquadre ainda mais no tema desta semana, Jazzie Belle é a anfitriã do podcast "Women in Hip Hop", onde se senta com especialistas, artistas e outros para conversar sobre a indústria.

Ambos os podcasts podem ser encontrados em qualquer sítio onde haja podcasts disponíveis.

Mal posso esperar para assistir...

"Hip-Hop Evolution" (Evolução do Hip-Hop)

Que melhor maneira de celebrar o 50º aniversário do hip-hop do que aprender sobre a sua história?

A Netflix oferece-lhe quatro temporadas desta série documental que traça a evolução do género ao longo das décadas.

Já não temos de esperar pelas quintas-feiras para voltar a jogar.

