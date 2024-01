As maravilhas das viagens: Iates voadores e aviões em forma de baleia

A Airbus está a alugar o seu muito apreciado avião Beluga XL e um aspirador robô fugiu de um hotel no Reino Unido.

Eis as últimas notícias da CNN Travel desta semana.

Os casos aumentam mas as restrições abrandam

Com os novos casos de Covid a atingirem um recorde mundial e mais 15 locais a serem acrescentados à categoria de viagens de alto risco do CDC, poder-se-ia pensar que as regras de viagem estariam novamente a ser mais rigorosas.

Mas não é esse o caso na Europa, onde, apesar das designações de risco "muito elevado", a União Europeia está a aconselhar os governos dos seus países a permitirem que os cidadãos vacinados viajem sem testes pela região a partir de 1 de fevereiro. O Reino Unido também está a flexibilizar as restrições para os viajantes vacinados a 11 de fevereiro.

O fim da pandemia está à vista? Talvez. Entretanto, eis como pensar em planear as viagens neste momento.

A vida na Ásia

Depois de ter fechado as escotilhas para a Omicron, Banguecoque reabrirá aos turistas em fevereiro; eis como é visitar a capital tailandesa agora. E no Butão, um antigo trilho deverá ser reaberto na primavera, pela primeira vez em 60 anos.

As medidas de quarentena da Covid em Hong Kong foram famosamente rigorosas durante toda a pandemia. Este relato na primeira pessoa mostra-nos como foi uma estadia de 21 dias num campo do governo.

As regras de tolerância zero da Covid em Hong Kong também estão a afetar os animais. Os donos de animais da cidade estão a recorrer a jactos privados quando precisam de os deslocar.

Iates, carros e baleias voadores

Um carro voador foi autorizado a descolar na Eslováquia, mas para o conduzir é necessária uma licença de piloto. E um novo conceito de super iate italiano tem a capacidade de navegar alto no ar , bem como de surfar nas ondas.

Os dirigíveis cheios de hélio do super iate poderiam ter sido úteis no início deste mês, quando um enorme barco de 80 metros se espremeu sob uma ponte holandesa com apenas alguns centímetros de espaço livre.

Entretanto, as feras que normalmente se deslocam para o mar vão tornar-se uma visão mais comum no céu, uma vez que a Airbus vai alugar o seu muito apreciado "avião bale ia" Beluga XL.

Caos, desventura e dinheiro

Uma turista foi expulsa de Veneza por posar em topless num memorial de guerra, enquanto em Inglaterra um aspirador robô terá fugido de um hotel económico e continuava a monte no dia seguinte.

Um navio de cruzeiro tinha um mandado de captura à espera em Miami. Em vez disso, levou os passageiros para as Bahamas.

Um passageiro alemão que viajava para a Tailândia com mais de 33 000 euros em dinheiro perdeu o seu dinheiro durante o trajeto, mas foi recuperado pela polícia no seu regresso através do Aeroporto Internacional do Dubai, relata o The National dos Emirados Árabes Unidos.

Céu e mar

Os "voos para lugar nenhum" foram uma mini tendência da aviação em 2020 e 2021, já que as companhias aéreas lidaram com as restrições da pandemia no solo oferecendo aventuras turísticas de ida e volta no céu. Analisamos o que se segue a esta tendência peculiar.

Martyn Griffiths, do órgão da indústria Cruise Lines International Association, disse à CNN Travel em junho de 2021 que os navios de cruzeiro eram "um dos ambientes de férias mais seguros disponíveis hoje".

Mas à medida que o Omicron, altamente transmissível, se espalha pelo mundo e surgem mais relatos de cruzeiros cancelados ou virados a meio das viagens, o futuro a curto prazo da navegação tranquila parece incerto.

'Viajar foi sempre a prioridade número um'

Kris Sokolowski, a quem foi diagnosticado um cancro terminal em 2021, diz à CNN Travel por que razão explorar o mundo com os seus entes queridos é a sua prioridade.

Caso tenha perdido

Há uma aldeia italiana onde não se fala italiano.

A língua oficial é um dialeto medieval.

México com muitas faces: Como é visitar Tulum e Guadalajara durante o Covid.

E mais experiências no México no podcast da CNN "Parts Unknown" da viagem de Anthony Bourdain em 2014.

Este casal conheceu-se na selva gelada da Antárctida.

Depois, encontraram o amor num clima frio.

Imagem de topo: O Beluga XL da Airbus descola do aeroporto de Toulouse Blagnac a 30 de abril de 2020. (Foto de REMY GABALDA/AFP via Getty Images)

