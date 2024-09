As famosas artistas Ariana Grande, Billie Eilish e Chappell Roan estão programadas para aparecerem no "Saturday Night Live" durante a sua histórica temporada 50.

O episódio de estreia, no dia 28 de setembro, será apresentado pela ganhadora do Oscar Jean Smart, com Jelly Roll como convidado musical; no episódio de 5 de outubro, Nate Bargatze será o apresentador, acompanhado por Coldplay como atração musical; no dia 12 de outubro, Grande será a apresentadora, com Stevie Nicks como convidada musical; no dia 19 de outubro, Michael Keaton estará no papel de apresentador, com Eilish se apresentando; e no dia 2 de novembro, John Mulaney retorna como apresentador, com a estrela em ascensão Roan para entreter o público.

Esta temporada do "SNL" também marcará o retorno da atriz convidada e ex-integrante do elenco Maya Rudolph, reprisando seu papel como a Vice-Presidente - e candidata presidencial democrata - Kamala Harris. De acordo com a CNN, Rudolph interpretará Harris pelo menos até o final do ciclo eleitoral.

De acordo com a tradição, o "SNL" abordará a temporada eleitoral com paródias políticas humorísticas - no entanto, não há palavra ainda sobre quem interpretará o candidato republicano Donald Trump, seu companheiro de chapa JD Vance ou a escolha da VP de Harris, Tim Walz. Episódios recentes viram o integrante atual do elenco James Austin Johnson entregando uma impressionante interpretação de Trump.

O "SNL" fez sua estreia na NBC em 1975. Para comemorar o 50º aniversário do show, um especial ao vivo em horário nobre está programado para o ano que vem, no dia 16 de fevereiro. Além disso, um filme intitulado "Saturday Night" sobre o primeiro episódio será lançado em todo o país no próximo mês.

