- As estrelas do rock envelhecem: Peter Maffay comemora seu 75o aniversário

Provavelmente, o famoso músico Peter Maffay poderia ter continuado sua carreira como fez nas décadas passadas: lançando um álbum a cada poucos anos e fazendo turnês em estádios lotados com a mesma frequência. Bandas como The Rolling Stones, para quem ele abriu shows nos anos 80, são prova de que ser uma estrela do rock pode se estender até a velhice. No entanto, Maffay, que completa 75 anos hoje, tem outros planos.

Ele compartilhou essa notícia com seus fãs no início de sua turnê de despedida "Alles hat seine Zeit" em Rostock em junho: "Eu não estou desmoronando." E acrescentou: "Eu vejo tarefas suficientes que me cumprimentam." Não há dúvida disso.

Ao longo de sua carreira de mais de 50 anos, Maffay sempre surpreendeu seus fãs. Ele experimentou com música do mundo e rap, transformou uma história em um sucesso com "Tabaluga", e fez uma boa impressão em vários filmes, incluindo "Der Joker" de Peter Patzak.

Mas sua maior conquista musical foi mudar seu estilo de cantor de schlager (conhecido pelo hit "Du") para um roqueiro alemão de jaqueta de couro nos anos 80. Apesar de alguns tropeços - como mostram seus shows com os Rolling Stones em 1982: "Tudo voou para o palco - até ovos. Foi um choque. Foi humilhante", ele recentemente lembrou no podcast Playboy "After Hours".

Outro músico poderia ter desistido após tais experiências traumáticas no palco ou voltado para as músicas seguras de schlager como "Und es war Sommer" ou "Über sieben Brücken musst du gehen". Não Maffay. "Isso só me deixou mais determinado", ele disse à agência de notícias alemã.

Sua carreira, marcada pela resiliência e uma teimosia de fronteira, rendeu 20 álbuns número um, tornando-o o músico pop mais bem-sucedido da Alemanha, inúmeros prêmios, milhões de espectadores de concertos e mais de 50 milhões de discos vendidos.

Além de sua carreira musical, o artista, nascido na Romênia e morando na Alemanha desde 1963, está envolvido em vários projetos beneficentes. Ele é ativo no movimento pela paz, é embaixador oficial da "Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung", fala contra o racismo e pela tolerância, e através de sua "Fundação Tabaluga" apoia crianças e jovens socialmente desfavorecidos, traumatizados ou gravemente doentes.

Maffay, casado com a professora e musicians Hendrikje Balsmeyer desde 2022, também é um homem de família. Ele tem tocado com os mesmos músicos de banda por quase 50 anos, e quando perguntado sobre ser líder de banda, ele disse uma vez à dpa: "Eu sou rigoroso. E teimoso. A democracia não funciona aqui - e, no final das contas, é meu rosto que está no cartaz."

Agora que Maffay está se aposentando da grande cena de concertos, a tocha foi passada. Seu filho de 20 anos Yaris já está seguindo seus passos. Ele se juntou à banda na turnê de despedida e apresentou sua própria música "Abenteuer".

Peter Maffay não deixará o palco tão cedo, mesmo que agora ele diga que não quer perder a chance de ver sua filha pequena crescer - a música provavelmente ainda o manterá por perto. Nem aos 75 anos.

