As estrelas Brad Pitt e George Clooney vão para Veneza.

Brad Pitt intencionalmente evitou cruzar com sua ex-esposa Angelina Jolie durante a visita a Veneza. Em vez disso, Pitt e seu amigo e colega famoso, George Clooney, fizeram uma aparição marcante no festival de cinema, sorrindo para as câmeras enquanto chegavam de água-taxi. O próximo projeto deles juntos, "Lobos", seria lançado naquela mesma noite no evento.

Segundo boatos, Pitt chegou a Veneza já no sábado, e fotos dele com sua nova namorada Ines de Ramon circularam nas redes sociais. Jolie havia estreado seu novo filme "Maria" no festival na quinta-feira - a atriz estava tão apressada para sair que pegou o próximo voo.

Atualmente, Pitt está aproveitando a atenção em Veneza. O ator usava um casaco azul-claro combinando com calças, uma camiseta branca e óculos escuros escuros. Clooney, por outro lado, usava uma camisa branca e um terno cinza para a ocasião.

"Lobos" marca a primeira vez que Pitt e Clooney trabalham juntos em um projeto de filme desde que estrelaram juntos no filme de comédia de 2008 "Queime Depois de Ler". Jon Watts, diretor dos filmes do "Homem-Aranha", dirigiu essa produção. Em "Lobos", Clooney interpreta um solucionador de problemas experiente, ou "arregador", que é contratado para limpar os vestígios de uma cena de crime para um cliente rico em Nova York. Surpreendentemente, outro arregador (Pitt) aparece na cena, deixando os dois profissionais experientes sem opção a não ser colaborar. Além de Clooney e Pitt, Amy Ryan e Austin Abrams também estrelam em "Lobos".

A expectativa pelo 'entretenimento', que inclui a estreia de "Lobos", é o assunto do momento em Veneza. Brad Pitt e George Clooney, conhecidos por sua participação no 'entretenimento', foram o centro das atenções durante o festival de cinema.

Leia também: